На севере Москвы спасатели выручили маленького совёнка, окружённого псами
На севере столицы спасатели выручили совёнка, которого окружили собаки возле пруда. Об этом сообщили в канале «ЧСтные новости Москвы» на платформе MAX.
Спасатели нашли пернатого малыша вечером 25 октября во время патрулирования территорий. Они заметили беспомощного птенца недалеко от берега Большого Садового пруда — к тому моменту рядом с совёнком уже кружили два пса. Животных отогнали, а птицу подобрали и доставили на поисково-спасательную станцию.
При осмотре выяснилось, что в беде находился воробьиный сыч — самая маленькая сова. Спасатели оформили заявку в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Теперь они ждут прибытия специалистов, чтобы передать им сычика для дальнейшего оказания необходимой ему помощи.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Краснодарском крае спасли енота, который попал в жёсткое ДТП. Местные жители нашли зверька в тяжёлом состоянии на обочине дороги и сразу же доставили его в приемное отделение ГБУ «Ветуправление Успенского района». Подробности читайте здесь.
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