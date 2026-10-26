Достижения.рф

На севере Москвы спасатели выручили маленького совёнка, окружённого псами

В Москве спасатели выручили совёнка, окружённого псами возле Большого Садового пруда
Фото: канал в MAX «ЧСтные новости Москвы»/@id7710474791_gos

На севере столицы спасатели выручили совёнка, которого окружили собаки возле пруда. Об этом сообщили в канале «ЧСтные новости Москвы» на платформе MAX.



Спасатели нашли пернатого малыша вечером 25 октября во время патрулирования территорий. Они заметили беспомощного птенца недалеко от берега Большого Садового пруда — к тому моменту рядом с совёнком уже кружили два пса. Животных отогнали, а птицу подобрали и доставили на поисково-спасательную станцию.

Фото: канал в MAX «ЧСтные новости Москвы»/@id7710474791_gos
При осмотре выяснилось, что в беде находился воробьиный сыч — самая маленькая сова. Спасатели оформили заявку в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Теперь они ждут прибытия специалистов, чтобы передать им сычика для дальнейшего оказания необходимой ему помощи.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Краснодарском крае спасли енота, который попал в жёсткое ДТП. Местные жители нашли зверька в тяжёлом состоянии на обочине дороги и сразу же доставили его в приемное отделение ГБУ «Ветуправление Успенского района». Подробности читайте здесь.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0