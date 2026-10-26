На севере Москвы спасатели выручили маленького совёнка, окружённого псами

26 октября 2026, 00:14

В Москве спасатели выручили совёнка, окружённого псами возле Большого Садового пруда

Фото: канал в MAX «ЧСтные новости Москвы»/@id7710474791_gos

На севере столицы спасатели выручили совёнка, которого окружили собаки возле пруда. Об этом сообщили в канале «ЧСтные новости Москвы» на платформе MAX.