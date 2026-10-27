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В сети набирает популярность лысый еж, он заработал больше полумиллиона рублей

В Британии лысый еж стал звездой интернета и заработал денег для своего приюта
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Великобритании приют Prickles in a Pickle спас ежа по кличке Олли, потерявшего все иголки. Об этом пишет Daily Mirror.



Как рассказала соучредитель организации Джуди Томсон, еж облысел из-за стригущего лишая и бактериальной инфекции. Вокруг его мордочки образовалась толстая корка, и каждый раз, когда он открывал рот, у него шла кровь — из-за этого животное не могло нормально есть.

После того как Томсон опубликовала фотографии лысого ежа в интернете, он быстро стал звездой. Пользователи сравнивали его с авокадо и крупной картошкой. Олли так полюбился аудитории, что люди начали активно жертвовать приюту — еж принес организации около пяти тысяч фунтов стерлингов (538 тысяч рублей).

Сейчас Олли постепенно восстанавливается: состояние его кожи улучшилось, он снова ест самостоятельно. Ожидается, что иголки отрастут вновь. Когда еж полностью поправится, его вернут в дикую природу.

Никита Кротов

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