В сети набирает популярность лысый еж, он заработал больше полумиллиона рублей

27 октября 2026, 16:53

В Британии лысый еж стал звездой интернета и заработал денег для своего приюта

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Великобритании приют Prickles in a Pickle спас ежа по кличке Олли, потерявшего все иголки. Об этом пишет Daily Mirror.