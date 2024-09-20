«Лежит в пустой ванной»: подробности смерти и последние часы жизни сына Понаровской Энтони Родда

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
В семье известной певицы Ирины Понаровской произошла трагедия — ушел из жизни ее единственный сын Энтони Родд. Его отцом был американский музыкант. Пара долгое время не могла стать родителями, поэтому их ребенок был окружен большой любовью и заботой. Что произошло с молодым наследником артистки расскажет редакция «Радио 1».
Причины смерти сына Понаровской
По информации телеграм-канала Shot, 39-летний сын Понаровской почувствовал себя плохо, когда был дома на улице Трифоновской в Мещанском районе. Супруга Энтони художница Анна Чайникова вызвала скорую помощь около пяти часов утра, однако врачам не удалось его спасти. По предварительным данным, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.
Супруга Родда рассказала, что вечером перед сном он пошел принимать душ, а она уснула.
«Спокойно заснула, а около пяти утра проснулась. Смотрю — мужа нет, и слышу, что вода в ванной продолжает течь. Забежала в ванную и увидела Энтони в пустой ванне, горячая вода из крана льется, он не шевелится. На ноге заметила ссадину, похоже, он упал, когда стоял», — сообщила Чайникова.
Анна отметила, что супруг не принимал никаких медикаментов и уже 2,5 года не пил алкоголь, вел здоровый образ жизни. У пары остались двое детей: 9-летний Эрик и 6-летняя Шарлотта.
Фото: istockphoto/jorgeantonio
Внук знаменитого американца
Энтони Родд не искал публичности, несмотря на то что принадлежал к уникальной творческой династии. Его дед Вейланд Родд открыл новую страницу в истории советского кино.
Вейланд Родд снялся в фильме Льва Кулешова «Великий утешитель» в 1933 году. В США он получил профессию страхового агента, параллельно выступая в любительском театре. Его талант был так заметен, что его начали приглашать на Бродвей.
В 1932 году Вейланд Родд вместе с группой из более чем 20 афроамериканских актеров приехал в СССР для съемок фильма о расовых вопросах в Америке. Проект не состоялся, и Родд с коллегой Ллойдом Паттерсоном решили остаться в Советском Союзе. Сын Ллойда Джеймс стал известен в СССР благодаря роли чернокожего мальчика в фильме «Цирк».
Понаровская информацию о смерти наследника на настоящий момент не комментировала. Известно, что артистка на постоянной основе проживает в Санкт-Петербурге.
Долгожданный сын
Ирина Понаровская родила Энтони от джазового певца Вейланда Родда. Это стало долгожданным событием для Ирины, так как долгое время зачать ребенка у нее не получалось.
Помимо родного сына, пара также воспитывала приемную дочь Анастасию Кормышеву. Однако годы совместной жизни не были счастливыми. После рождения Энтони Вейланд убедил Ирину вернуть Настю в детский дом, хотя существовала версия, что девочка не смогла вписаться в звездную семью из-за мелких краж.
Настя позже заявила, что отчим часто поднимал на нее руку.
«Он поднимал на меня руку. Это очень плохой человек, он часто меня обижал. А Ирина ничего не могла сделать», — рассказывала девочка.
Спустя семь лет совместной жизни пара развелась, и расставание сопровождалось громким скандалом и взаимными обвинениями в неверности.
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