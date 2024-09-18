Умер лучший бомбардир чемпионата мира по футболу 1990 года Сальваторе Скилаччи

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В Италии на 60-м году жизни скончался бывший игрок национальной футбольной сборной Сальваторе Скилаччи. Его звёздным часом стал чемпионат мира в 1990 году, когда он стал лучшим игроком и бомбардиром турнира.
На домашний чемпионат мира нападающий туринского «Ювентуса» ехал в статусе запасного. В первой игре против Австрии итальянцы никак не могли вскрыть насыщенную оборону соперника, и тренер выпустил Скилаччи на поле. Тот забил единственный гол, принёсший сборной победу. Затем он выходил на поле в старте и забивал во всех играх турнира, кроме одной — против команды США. В итоге с шестью голами он стал лучшим бомбардиром мундиаля, забив и в полуфинале, который Италия проиграла по пенальти Аргентине с великим Марадоной и сверхнадёжным вратарём Гойкоэчеа. В матче за «бронзу» итальянцы обыграли Англию 2:1 и победный мяч забил Скилаччи.
После чемпионата мира-1990 форвард больше не блистал. Он забил ещё только один гол в составе национальной команды, а потом и вовсе перестал в неё вызываться. Кроме «Ювентуса», он играл в итальянских «Мессине» и «Интере». А закончил карьеру нападающий в японском клубе «Джубило Ивата».
В 2022 году врачи обнаружили у Скилаччи рак прямой кишки. Накануне семья футболиста сообщила о его госпитализации, но подчёркивалось, что он находится в стабильном состоянии под контролем лучших врачей. Смерть его можно считать неожиданной, так как казалось, что борьба с недугом идёт успешно.
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После чемпионата мира-1990 форвард больше не блистал. Он забил ещё только один гол в составе национальной команды, а потом и вовсе перестал в неё вызываться. Кроме «Ювентуса», он играл в итальянских «Мессине» и «Интере». А закончил карьеру нападающий в японском клубе «Джубило Ивата».
В 2022 году врачи обнаружили у Скилаччи рак прямой кишки. Накануне семья футболиста сообщила о его госпитализации, но подчёркивалось, что он находится в стабильном состоянии под контролем лучших врачей. Смерть его можно считать неожиданной, так как казалось, что борьба с недугом идёт успешно.
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Александр Бойцов