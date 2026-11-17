Социолог связала моду на худобу с представлениями о высоком статусе
Худобу все чаще воспринимают как признак высокого положения в обществе и связывают с представлением об «избранности», считает профессор кафедры гуманитарных и социальных наук РТУ МИРЭА Светлана Барматова. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам социолога, представления о связи внешности и достатка со временем изменились. В эпоху нехватки продуктов полнота могла говорить о богатстве. Теперь высококалорийная пища доступна большинству, а стройность все чаще ассоциируют с благополучием.
Барматова считает, что поддержание навязанного идеала требует значительных расходов. Люди тратят деньги на дорогие диеты, добавки и операции, превращая внешность в демонстрацию материальных возможностей.
Профессор обратила внимание на ролики в соцсетях, где пользователи показывают многочасовые тренировки, рассказывают о рационе на 1200 килокалорий и гордятся весом ниже 40 килограммов. По ее мнению, такие публикации помогают авторам подчеркнуть превосходство над окружающими.
Социолог предложила задуматься, кому выгодно поддерживать культ худобы. В числе возможных заинтересованных сторон она назвала продавцов препаратов и диет, а также политиков. По мнению Барматовой, чрезмерное внимание к собственному телу может отвлекать людей от общественных проблем и усиливать разобщенность.
Читайте также: