17 ноября 2026, 07:59

Профессор Барматова: идея худобы обрастает мифами об «избранности»

Фото: iStock/Dmitry Ageev

Худобу все чаще воспринимают как признак высокого положения в обществе и связывают с представлением об «избранности», считает профессор кафедры гуманитарных и социальных наук РТУ МИРЭА Светлана Барматова. Об этом сообщает «Газета.Ru».