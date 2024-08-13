Льготным проездом в Московском регионе пользуются более 2,5 млн. жителей

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Льготный проезд по Подмосковью и Москве сегодня предусмотрен для более чем 2,5 млн. жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«Льготой пользуются более 2,5 млн наших жителей. «Социальную карту» могут оформить, в том числе инвалиды, многодетные семьи, ветераны, а с прошлого года – и дети-сироты. С ней они могут бесплатно ездить на общественном транспорте в Подмосковье и Москве. Наши регионы тесно связаны, поэтому и была достигнута такая важная договорённость. Для жителей, которые часто пользуются общественным транспортом, это заметная экономия. Поэтому подобная транспортная льгота – одна из самых востребованных», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он напомнил, что при проезде на пригородных поездах все пассажиры-льготники обязаны оформить билет в кассе или билетном автомате, даже если стоимость билета – нулевая.
Все категории граждан, которые могут пользоваться бесплатным проездом в Московской области, перечислены по ссылке.
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Лора Луганская