Подмосковных водителей в выходные проверят на трезвость и подарят алкотестеры

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Рейды по проверке водителей на предмет употребления спиртных напитков проведут на территории Московской области в ближайшие выходные, 20 и 21 июля, в рамках социального раунда «Трезвый водитель», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Инспекторы ДПС будут использовать метод массовой проверки. Суть этого метода состоит в том, чтобы проверить максимальное количество водителей на выбранном участке, потом переместиться на другую точку и провести тотальную проверку там», — говорится в сообщении.Кроме того, отдельные группы ДПС будут проводить выборочные проверки.
В ходе рейдов водителям также планируется вручать информационные буклеты, дополненные трубкой трезвости — чтобы человек, прежде чем садиться за руль, мог сам проверить концентрацию паров алкоголя в своём дыхании.
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Лев Каштанов