В Подмосковье стартует приём документов на социальную ипотеку для тренеров

Фото: пресс-служба Минспорта МО
С 3 марта подмосковные тренеры-преподаватели смогут принять участие в отборе на получение квартиры по подпрограмме «Социальная ипотека» госпрограммы Московской области «Жилище». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«К участию в отборе допускаются тренеры-преподаватели со стажем работы по специальности на территории России не менее 3 лет, имеющие высшую или первую квалификационную категорию, не имеющие жилья на территории Подмосковья, имеющие возможность получить ипотечный жилищный кредит, заключившие соглашение по осуществлению трудовой деятельности на срок не менее 10 лет», – пояснили в ведомстве.Возраст претендентов-мужчин не должен превышать 50 лет, женщин – 45. По каждому критерию начисляется определённое количество баллов. Участники определяются по наибольшему числу набранных баллов.
Для получения дополнительных баллов необходимо наличие спортивных званий и наград. Также дополнительные баллы начисляются, если вид спорта участника входит в перечень базовых дисциплин для Подмосковья.
Прошедшие отбор тренеры получат из бюджета Московской области первоначальную оплату 50% стоимости квартиры, ежемесячную оплату «тела» кредита (оставшиеся 50% стоимости квартиры) в течение 10 лет.
Таким образом, стоимость квартиры будет оплачена полностью за счёт средств бюджета региона. Участник программы оплачивает только проценты по кредиту.
Подробнее с критериями отбора и условиями участия можно ознакомиться на сайте Минспорта Московской области.
По данным министерства, всего за семь лет участниками подпрограммы стали 66 человек.
Читайте также:
Дзюдоистка Шишкова из Люберец завоевала медаль на всероссийских соревнованиях
«Чеховские медведи» сыграют в ¼ финала SEHA – Gazprom League с пермяками
Соревнования ЦФО по танцевальному спорту в Лобне собрали 1,8 тыс. участников
Лора Луганская