Врач из Ступино приобрел трехкомнатную квартиру благодаря «Социальной ипотеке»

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В городском округе Ступино медицинский работник Антон Агуреев, работающий заведующим травматолого-ортопедическим отделением во взрослой поликлинике ГБУЗ МО «Ступинская клиническая больница», приобрёл просторную квартиру благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Его медицинский стаж составляет 8 лет, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Антон и его жена воспитывают троих детей, поэтому вопрос жилья для них был особенно актуален.«У меня среди родственников нет медиков, я — первый. Мне нравится оказывать помощь людям. Это всегда адреналин и огромная ответственность. На работу хожу с радостью, а вот дома, к сожалению, почти не бываю», — сказал он.
«Купили "трешку" на вторичном рынке. Нам было важно, чтобы новое жилье было с ремонтом, поскольку хотелось освободить больше времени для семейной жизни и работы. Наша квартира в хорошем районе, рядом детские сады и школы», — сообщил Антон.
Социальная ипотечная программа была запущена в регионе в 2016 году по инициативе губернатора Московской области. В ней могут принять участие медики, учителя, молодые учёные, специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры.
Ознакомиться с полным перечнем специальностей, имеющих право на социальную ипотеку, и условиями её предоставления можно на сайте Министерства жилищной политики Московской области.
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Дайана Хусинова