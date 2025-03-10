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Врач из Ступино приобрел трехкомнатную квартиру благодаря «Социальной ипотеке»

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

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В городском округе Ступино медицинский работник Антон Агуреев, работающий заведующим травматолого-ортопедическим отделением во взрослой поликлинике ГБУЗ МО «Ступинская клиническая больница», приобрёл просторную квартиру благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Его медицинский стаж составляет 8 лет, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
«У меня среди родственников нет медиков, я — первый. Мне нравится оказывать помощь людям. Это всегда адреналин и огромная ответственность. На работу хожу с радостью, а вот дома, к сожалению, почти не бываю», — сказал он.
Антон и его жена воспитывают троих детей, поэтому вопрос жилья для них был особенно актуален.

«Купили "трешку" на вторичном рынке. Нам было важно, чтобы новое жилье было с ремонтом, поскольку хотелось освободить больше времени для семейной жизни и работы. Наша квартира в хорошем районе, рядом детские сады и школы», — сообщил Антон.

Социальная ипотечная программа была запущена в регионе в 2016 году по инициативе губернатора Московской области. В ней могут принять участие медики, учителя, молодые учёные, специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

Ознакомиться с полным перечнем специальностей, имеющих право на социальную ипотеку, и условиями её предоставления можно на сайте Министерства жилищной политики Московской области.

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В Подмосковье накрыли лабораторию по производству прекурсоров
10 марта 2025, 09:29

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Лабораторию по производству прекурсоров для дальнейшего изготовления наркотиков обнаружили полицейские в хозяйственной постройке на участке в селе Никольское Раменского округа, владельцем лаборатории оказался 38-летний приезжий из Ханты-Мансийского автономного округа, его задержали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина нашёл работу по изготовлению прекурсоров через один из мессенджеров. По указанию «работодателя» он оборудовал лабораторию, а всё необходимое для этого получил через тайники-закладки. К работе он приступил в январе текущего года», — говорится в сообщении.
В ходе обыска из лаборатории изъяли порошок, находившийся в бочке, стеклянной колбе объёмом 100 литров и в трёх пластиковых вёдрах. Исследование показало, что порошок из бочки является прекурсором, общий вес вещества составил около 50 килограммов. Остальной изъятый порошок будет проверен в ходе дальнейшего расследования.

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В Московской области рассказали об итогах работ инспекторского состава с 3 по 7 марта
10 марта 2025, 09:18

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Московской области инспекторы Министерства по содержанию территорий и госжилинспекции проводят контроль за состоянием дворов, общественных пространств и придомовых территорий. Вместе с управляющими компаниями они занимаются ремонтом асфальтового покрытия, детских площадок и мест общего пользования в жилых домах.
В период с 3 по 7 марта в нескольких муниципалитетах провели работы по благоустройству.

Так, в Долгопрудном заделали выбоины во дворах домов № 7 на проспекте Ракетостроителей и № 7к11 на проспекте Пацаева. В Высоковске (г.о. Клин) в подвале дома № 23 на Текстильной улице восстановили теплоизоляцию трубопроводов горячего водоснабжения. В Лосино-Петровском на Октябрьской улице убрали аварийные деревья и вывезли порубочные остатки.

В округе Истра ликвидировали подтопление во дворе дома № 9 на улице Микрорайон. В Павловском Посаде отремонтировали элементы детской площадки и провели опиловку сухих деревьев на улице Вачевской. В Рузе отремонтировали кровлю дома № 10 на улице Ульяновской. В Дмитрове в подвале дома № 16А на улице Некрасова провели осушение и дезинфекцию.

В Сергиево-Посадском округе вывезли скопившиеся крупногабаритные отходы из подвала дома № 11 на Октябрьской улице и с технического этажа дома № 26 на улице Железнодорожной.

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Участниками «Кубка Наций» по кёкусинкан стали более 2 тысяч спортсменов
10 марта 2025, 09:15

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Свыше 2 тысяч спортсменов приняли участие в «Кубке Наций» по кёкусинкан, который состоялся 9 марта во Дверце Ирины Винер в Лужниках, соревнования органиховал подмосковный клуб «Подольск-Додзё» совместно с Союзом промышленников и предпринимателей «Иволга», сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Кёкусинкай это не просто спорт, это философия, которая формирует характер, развивает смелость и силу духа, учит преодолевать трудности. (…) Кубок Наций даёт возможность объединять людей разных национальностей и культур», — говорилось в приветственном слове от губернатора Московской области Андрея Воробьёва, которое зачитал на церемонии открытия зампред регионального правительства Вячеслав Духин.
Глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов напомнил, что турнир зародился в Подмосковье.

«В прошлом году этот турнир проходил в Чехове. Спасибо Союзу промышленников и предпринимателей «Иволга» – они стали инициаторами Кубка Наций и активно развивают кёкусинкай на территории региона», — отметил Дмитрий Абарёнов
Общее число участников турнира превысило 2 тысячи человек, представляющих 26 стран и 41 российский регион, в том числе от Московской области на соревнованиях выступили 198 человек.

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«Кубок Наций» по кёкусинкан собрал более двух тысяч участников
09 марта 2025, 19:29

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Свыше 2000 спортсменов приняли участие в международных соревнованиях по кёкусинкан «Кубок Наций», которые были организованы подмосковным клубом «Подольск-Додзё» и Союзом промышленников и предпринимателей «Иволга». Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Кёкусинкай это не просто спорт, это философия, которая формирует характер, развивает силу духа и смелость, учит преодолевать трудности. Уверен, что эти качества, заложенные в юные годы, останутся с вами навсегда. Кубок Наций даёт возможность объединять людей разных национальностей и культур. Его организаторы и участники вносят важный вклад в популяризацию активного и здорового образа жизни. Ваша энергия и стремление к победе вдохновляют не только вас самих, но и тех, кто находится рядом с вами. Пусть эти соревнования станут для вас не только ареной для проявления спортивного мастерства, но и местом дружеского общения», – говорится в приветственном слове губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва к участникам соревнований, которое зачитал зампред правительства региона Вячеслав Духин.
Вячеслав Духин (Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области)

От Подмосковья на «Кубке Наций» заявлена большая делегация из 198 человек. Подольск представили 80 спортсменов, Одинцово – 23, Люберцы – 22, Балашиху – 17, Мытищи – 15, Красногорск – 14, Химки – 13, Видное – 10, Долгопрудный – 4. В общей сложности в турнире приняли участие свыше 2000 спортсменов из 26 государств и 41 региона России.

Также с приветственным словом к участникам обратились замминистра спорта России Игорь Сидоркевич, замдиректора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Степан Кузьменков, президент федерации кёкусинкай России, руководитель инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Михаил Слипенчук и главный тренер и руководитель клуба «Подольск-Додзё» Максим Аборин.

«Лично меня берёт гордость, что Московская область является организатором международного Кубка Наций. Отмечу очень важный момент, что сегодня бизнес помогает развитию спорта, поддерживает молодых спортсменов, а также участников специальной военной операции. Очень важно то, что происходит на фронте, но не менее важно то, что происходит сегодня здесь. Это всё делается ради нашей молодёжи. Очень важно, что для участия в турнире приехало много спортсменов из зарубежных стран. Они увидят то, как мы относимся к нашей молодёжи, обменяемся опытом. А когда они вернутся к себе домой, то расскажут про то, как на самом деле живут люди в России», – заявил замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилл Лосунчуков.
Кирилл Лосунчуков (Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области)

Второй год организатором «Кубка Наций» выступает подмосковный клуб каратэ кёкусинкан «Подольск-Додзё», а также Союз промышленников и предпринимателей «Иволга». Турнир проводится при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской областии выполнял цели госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Впервые «Кубок Наций» прошёл в феврале 2024 года в подмосковном Чехове. Тогда в турнире приняли участие свыше 700 спортсменов из 12 стран. В этом году участники собрались во дворце Ирины Виннер в спортивном комплексе «Лужниках». Соревнования начались 9 марта.

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Воробьев поздравил женщин с 8 марта в Подмосковье
08 марта 2025, 11:22

Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

С Международным женским днем 8 марта поздравил женщин губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит пресс-служба регионального правительства.
«Для меня большая честь от имени Президента вручить государственные награды и, конечно же, отметить наших женщин областными знаками отличия. Хочу поблагодарить всех, кто присутствует в этом зале, а также ваши команды, потому что за каждой из вас стоят те, кто стараются осуществлять перемены на том или ином направлении — будь то медицина или социальная служба. Здесь присутствуют и директора школ, которые дают замечательное образование нашим детям (…) 8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. В вашем лице хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — произнес губернатор.
Воробьев поблагодарил всех, кто проявил себя в различной работе и продолжает это делать.

Накануне сообщалось, что в Подмосковье состоялся концерт для семей участников спецоперации в преддверии Международного женского дня.

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