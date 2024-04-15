Льготу на бесплатное протезирование зубов оформили более 8 тыс. жителей Подмосковья

Ямочный ремонт проводится во дворах и на внутриквартальных проездах в Московской области, с начала апреля в рамках этих работ было устранено уже почти 6,4 тыс. аварийно-опасных ям, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.