Льготу на бесплатное протезирование зубов оформили более 8 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более 8 тысяч пенсионеров и ветеранов, проживающих в Московской области, оформили льготу на бесплатное протезирование зубов с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Для того, чтобы получить услугу по льготе, достаточно посетить стоматолога и потом оформить заявление на региональном портале госуслуг. Справки больше не потребуются», — отметила первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.В министерстве добавили, что стоматологи ставят жителя, поучившего льготу на зубопротезирование, на учёт и предоставляют эту услугу в порядке очереди.
В Московской области на бесплатное протезирование зубов могут претендовать неработающие пенсионеры, люди предпенсионного возраста с определённым уровнем дохода, а также ветераны военной службы, труда и труженики тыла.
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Лев Каштанов