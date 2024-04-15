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Льготу на бесплатное протезирование зубов оформили более 8 тыс. жителей Подмосковья

15 апреля 2024, 17:12
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 8 тысяч пенсионеров и ветеранов, проживающих в Московской области, оформили льготу на бесплатное протезирование зубов с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Для того, чтобы получить услугу по льготе, достаточно посетить стоматолога и потом оформить заявление на региональном портале госуслуг. Справки больше не потребуются», — отметила первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.
В министерстве добавили, что стоматологи ставят жителя, поучившего льготу на зубопротезирование, на учёт и предоставляют эту услугу в порядке очереди.



В Московской области на бесплатное протезирование зубов могут претендовать неработающие пенсионеры, люди предпенсионного возраста с определённым уровнем дохода, а также ветераны военной службы, труда и труженики тыла.

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Ещё семь подмосковных водных горок и каруселей прошли проверку на безопасность
15 апреля 2024, 18:26

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Сотрудники Управления Гостехнадзора Минэкологии на прошлой неделе проверили семь аттракционов в местах их эксплуатации. Нарушений законодательства в работе развлекательных средств выявлено не было, сообщили в пресс-службе министерства.
«Сотрудники Гостехнадзора проверяют не только карусели, но и водные горки. Аквапарки, санатории и бассейны, где установлены такие сооружения, проверяют постоянно. Конструкция должна иметь защищенные борта, а на покрытии во избежание травм у посетителей не должно быть сколов и выбоин», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Он напомнил, что к аттракционам относятся развлекательные технические средства, зимние горки и тюбинговые трассы, водные горки. Они должны проходить своевременную проверку и поддерживаться владельцами в исправном состоянии.

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Стало известно, как сильно выросла цена элитного жилья в Москве
В Москве цена элитного жилья выросла до 1,8 млн рублей за кв м
15 апреля 2024, 18:20

Фото: iStock/YKvision

За год в Москве цена квадратного метра элитного жилья выросла на 12%.
Так, цена достигла 1,8 млн рублей за квадратный метр.

«Ужесточение условий по ипотеке напрямую не влияет на высокобюджетный сегмент. Но стоит учитывать, что с ростом ключевой ставки выросли проценты по вкладам, что переориентировало некоторых покупателей на краткосрочные депозиты, а также тренд на увеличение потенциальных инвесторов в регионы России, где растёт выбор рентабельной элитной недвижимости», — пояснила в беседе с «Известиями» директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

До этого временно исполняющая обязанности главы Луганска Яна Пащенко заявила, что жильё очень востребовано в городе, поэтому и отрасль строительства в городе очень важна.

«С 1980-х годов в жилищном строительстве Луганска наблюдался полный застой. Сейчас появилась надежда на возрождение самой темы жилищного строительства. Сдан первый за много лет дом на 24 квартиры по улице 50-летия Обороны Луганска благодаря строителям Москвы. Обсуждается около 16 площадок под застройку», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Пащенко.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявлял, что в случае, если ключевая ставка не понизиться до осени, вторичное жильё в России подешевеет на 5-10%.

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Губернатор Воробьёв поздравил с 95-летием медсестру Марию Бодрову
15 апреля 2024, 18:02

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жительницу Подмосковья Марию Ивановну Бодрову, которая отмечает 95-летний юбилей.
«Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. Вы – настоящий пример помощи, любви и сострадания. С днем рождения!», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Губернатор рассказал историю Марию Ивановны. Когда началась война, почти всю её семью забрали в армию. Сама же девушка записалась на курсы медсестёр. На тот момент ей едва исполнилось 13 лет.
«Школу в Электростали, в которой училась Маша, переоборудовали в эвакуационный госпиталь. Там она была самой юной санитаркой. Раненые бойцы ласково называли птичкой. А маршал Конев, когда увидел девушку, захотел отправить её учиться в школу», – отметил Воробьёв.
По его словам, Мария Ивановна награждена Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В этом году вместе с президентом ветеран примет участие в параде на Красной площади.

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Приставам разрешат использовать огнестрельное оружие против должников
В правительстве России поддержали проект о праве всех судебных приставов применять оружие
15 апреля 2024, 17:43

Фото: iStock/Oleg Elkov

Минюст Российской Федерации разработал законопроект, предоставляющий сотрудникам службы судебных приставов право применять огнестрельное оружие в отношении гражданских лиц.
На данный момент только силовым подразделениям Федеральной службы судебных приставов (ФССП) принадлежит такое право.

В тексте отмечается, что предложенные изменения не нарушают прав и законные интересы человека и гражданина, так как применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия строго регулируется. Документы, содержащие такие положения, доступны в RTVI.

Также подчеркивается, что за превышение этих полномочий установлена ответственность, а сотрудники обязаны проходить специальную подготовку.

Предложенные изменения в закон также предусматривают обязанность сотрудников уведомлять прокурора в течение суток в случае получения гражданином ранения или смерти в результате применения подобных мер судебными приставами.

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Учителя раскритиковали идею Минпросвещения о введении уроков гольфа в школах
Заслуженный учитель РФ Снегуров призвал вводить в школах ГТО вместо гольфа
15 апреля 2024, 17:23

Фото: iStock/Somchai Sookkasem

Гольф включат в школьную программу по физкультуре c 1 сентября 2024 года. Об этом сообщили в Минпросвещения.
Заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук, профессор МГПУ Александр Снегуров в беседе с «Радио 1» поделился своим мнением по поводу этого нововведения.

«Я считаю эту инициативу необоснованной, поспешной и совершенно звучащей как будто из другого пространства, находящегося даже не по соседству со сферой образования. У нас школьная программа перегружена. Мы слышали выступление президента, который нам рекомендует заняться сокращением нагрузок на ребенка. При этом мы видим тут же такую инициативу. Может, чиновники высшего звена считают, что это уроки разгрузки, отдыха, переключения деятельности, но я хочу их разочаровать: любой урок, даже физкультура, — это воспринимается как урок», — поделился эксперт.

По сообщению ведомства, гольф сформирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность), однако педагог-специалист уверен, что этот перечень качеств искусственно притянут к игре в гольф.

«Этот перечень совершенно искусственно притянут к гольфу. Гольф — это не коллективная игра. К тому же, здесь нужны огромные поля с травой и лунками, если это не симуляция. Гольф — неплохой вид спорта какого-то досуга на целый день, там часы должно занятие длиться. А если просто в зале на дощатом полу клюшкой бить, то это будет не гольф. У нас дети двигаться толком не могут, координации нет, надо заниматься простейшими упражнениями. Например, ГТО. Это обосновано и соответствует запросу мира детства» — сказал собеседник.

В заключении Александр Снегуров сказал, что гольф – это элитарный, аристократический вид спорта, рассчитанный на подготовленного индивидуума, а в школах в таком случае лучше ввести хоккей, греко-римскую борьбу, русскую борьбу или самбо.

Также известно, что в школьной программе появятся скалолазание, хоккей на траве, ушу, бокс, дзюдо, компьютерный спорт и другие виды спорта.

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В Дмитровском округе провели учения по тушению лесных пожаров
15 апреля 2024, 17:23

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Межведомственные учения по тушению лесных пожаров провели в Дмитровском городском округе, участники отработали взаимодействие в сфере обмена и обработки информации о возгорании на территории лесного фонда, а также сам ход борьбы с огнём, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В учениях приняли участие сотрудники лесопожарной станции -2 «Дмитров», пожарные и представители администрации округа. В ходе мероприятия использовался противопожарный инвентарь и различное оборудование, кроме того, были проверены схемы организации комбинированных действий представителей разных ведомств», — говорится в сообщении.
Участниками противопожарных учений стали 17 человек, было задействовано семь единиц спецтехники.

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Многодетная семья из США объяснила свой переезд в Подмосковье
Многодетная семья из США переехала в Подмосковья из-за ценностей
15 апреля 2024, 17:22

Фото: iStock/Elena Gromova

Многодетная семья Шуцман решила переехать из штата Канзас США в Подмосковье из-за ценностей.
38-летний Джозеф Шуцман, его 36-летняя супруга Энн и их шестеро детей переехали в Россию в сентябре года.

«Я думаю, что переполнили чашу нашего терпения изменения в законодательстве штатов, касающиеся смены пола детей. Когда приняли эти законы, мы поняли, что решение правильное, нам надо уезжать прямо сейчас. Америки нельзя избежать, находясь внутри Америки», — заявил в беседе с RT Джозеф.

Супруги отметили, что Россия является сегодня одной из немногих христианских стран мира, где всё ещё почитаются традиционные ценности.

Ранее сообщалось, что украинский музыкальный продюсер, певец, основатель групп «Грибы» и Quest Pistols Юрий Бардаш получил российское гражданство.

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В Озёрах с уходом паводка открыли движение автомобилей по мосту через Оку
15 апреля 2024, 16:54

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В городе Озёры городского округа Коломна возобновили автомобильное движение по наплавному мосту через реку Оку, ранее перекрытое из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Движение на мосту в Озерах открыто. Ограничение движения продолжит действовать для автомобилей с низким клиренсом и большегрузных машин с прицепом», – рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе.
Там отметили, что специалисты продолжат наблюдать за наплавными объектами. Также продолжится мониторинг на реках с использованием ультразвуковых датчиков и камер видеонаблюдения «Безопасный регион».

Мост в Озёрах был закрыт 27 марта из-за подъема уровня воды в реке. По той же причины пришлось развести и закрыть Митяевский, Бобреневский, Черкизовский и Голутвинский наплавные мосты.

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#московская область
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Во дворах Подмосковья устранили около 6,4 тыс. аварийно-опасных ям
15 апреля 2024, 16:39

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Ямочный ремонт проводится во дворах и на внутриквартальных проездах в Московской области, с начала апреля в рамках этих работ было устранено уже почти 6,4 тыс. аварийно-опасных ям, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«В настоящий момент ликвидировано 6 398 аварийных ям, глубина которых превышает пять сантиметров при площади не более пяти квадратных метров. Работы активно проводятся в 29 городских округах», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.
Всего во дворах Московской области было оцифровано около 11 с половиной тысяч аварийно-опасных ям. Все они должны быть убраны к 1 мая. Затем будет проводиться плановый ямочный ремонт.

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