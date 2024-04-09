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В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели для многодетного родителя с 40 до 35 часов. Документ опубликован в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступили депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.
Соответствующие изменения будут внесены в Трудовой кодекс РФ.
Такое предложение поступило в целях благоприятного и всестороннего формирования детей из многодетных семей. Авторы проекта закона подчеркнули, что повышенная нагрузка на родителей приводит к тому, что им не хватает времени на занятия с ребёнком, его сопровождение в детский сад, школу или дополнительные секции.
Один из родителей может направить письменное заявление в адрес работодателя, после чего его рабочий график будет пересмотрен.
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Соответствующие изменения будут внесены в Трудовой кодекс РФ.
Такое предложение поступило в целях благоприятного и всестороннего формирования детей из многодетных семей. Авторы проекта закона подчеркнули, что повышенная нагрузка на родителей приводит к тому, что им не хватает времени на занятия с ребёнком, его сопровождение в детский сад, школу или дополнительные секции.
Один из родителей может направить письменное заявление в адрес работодателя, после чего его рабочий график будет пересмотрен.
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Анастасия Чинкова