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Стало известно, что получат предпенсионеры в 2024 году

Юрист Виноградов: предпенсионерам в 2024 году полагается несколько льгот
05 апреля 2024, 02:53
Фото: istock / Denis Vostrikov

Фото: istock / Denis Vostrikov

В 2024 году предпенсионерами станут мужчины 1964-го и женщины 1969 годов рождения. Данный статус предполагает несколько льгот. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с «Прайм».
«Например, им полагается два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка», — сказал собеседник издания.
Предпенсионеры также будут освобождены от налога на имущество по одному объекту любого вида, в случае использования его не в коммерческой деятельности. Они также имеют право на вычет по земельному налогу на величину стандартных «шести соток».


Невзирая на завещание, предпенсионеры могут рассчитывать на обязательную долю в наследстве и в случае необходимости на алименты от родственников.

Помимо этого, дополнительные льготы могут представить на местном уровне, это стоит уточнить в своем отделении Соцфонда, подытожил Виноградов.

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Гросси назвал отключение резервной электролинии реальной угрозой ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: Запорожской АЭС грозит реальная угроза
04 апреля 2024, 23:57

Фото: istock / Wlad74

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что энергоснабжению Запорожской АЭС грозит «очень реальная угроза». Об этом сообщается на сайте организации.
«События сегодняшнего утра еще раз подчеркивают очень реальные опасности, грозящие этому крупнейшему объекту. Причина последнего сбоя не была установлена сразу, он последовал за сообщениями о военной активности в регионе и за его пределами», – сказано в заявлении.
4 апреля сообщалось, что на ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ. Также 22 марта отключалась высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская», котоаря обеспечивает электроснабжение электростанции.

Ранее сообщалось, что директором Запорожской атомной электростанции назначен Владислав Исаев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэс
#магатэ
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#электроэнергия
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Минпросвещения опубликовало проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024
Ведомства согласовали пересдачу любого ЕГЭ 4 и 5 июля в 2024 году
04 апреля 2024, 22:17

Фото: istock / Chinnapong

Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдачи одного предмета до конца приемной кампании. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Проект приказа нацелен на исполнение перечня поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию РФ 29 февраля 2024 года и необходим для предоставления возможности выпускникам пересдать единый ЕГЭ по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты

В связи с этим устанавливаются дополнительные даты проведения ЕГЭ – 4 и 5 июля 2024 года.

Пересдать обществознание, русский язык, физику, химию, информатику и письменную часть по иностранным языкам можно 4 июля. Пойти на пересдачу по географии, биологии, математике, истории, литературе и устной части по иностранным языкам можно 5 июля.

До этого сообщалось, что в школах приграничных районов Белгородской области отменили сдачу ОГЭ и ЕГЭ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минпросвещения
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Москвичам объяснили непогоду в регионе
Метеоролог Позднякова: Ухудшение погоды вызвано атлантическим циклоном
04 апреля 2024, 20:58

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что похолодание в Московском регионе вызвано арктическим циклоном.
«Усиление ветра в столичных регионах было связано именно с приближением атмосферных фронтов, в особенности атлантического. У нас вчера наблюдались порывы ветра, и мы оказались в зоне больших градиентов атмосферного давления, при смене процесса наблюдались шквалистые усиления ветра в Москве, а точнее 20-23 м/с», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей специалист.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в городе из-за непогоды пострадали 17 человек, двое из них погибли. Он отметил, что порывы ветра в столице 3 апреля достигали 21 м/с.

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#погода
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Калининградский губернатор в русской косоворотке удивил Путина
Губернатор Калининградской области Алиханов в русской косоворотке удивил Путина
04 апреля 2024, 20:46

Фото: сайт Кремля

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов удивил президента России Владимира Путина своим нарядом, в котором он присутствовал на видеоконференции по открытию молодёжных центров. Об этом сообщает Telegram-канал RIA Kremlinpool.
Отмечается, что он надел русскую косоворотку. Президент заявил, что глава региона никогда ничего не делает без смысла, после чего поинтересовался, с какой целью был выбран такой наряд.

Алиханов объяснил Путину, что местная молодёжь попросила его одеться в чёрное, поэтому его выбор пал на такую рубашку. По его словам, такие льняные рубахи шьют отечественные производители на производстве в Калининграде.

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#калининград
#губернатор
#владимир путин
#одежда
#конференция
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Член СПЧ Кабанов выступил за ужесточение миграционного контроля
04 апреля 2024, 19:50

Фото: iStock/simonmayer

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что в России необходимо ужесточить миграционный контроль в отношении приезжающих на заработки мигрантов.
«Приезд мигрантов должен быть только целевой — под конкретного работодателя, на конкретный срок. Никакие семьи не должны приезжать. Пребывание должно быть подконтрольно. В частности, такие предложения подготовлены. Я надеюсь, что в ближайшее время все-таки мы увидим, что они начнут реализовываться в рамках закона», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Кабанов.

Он также заявил о начале законодательной работы в отношении борьбы с этническими анклавами.

Ранее пресс-служба МВД РФ сообщила, что срок временного пребывания иностранных граждан в России будет сокращён до 90 дней в течение года.

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#мвд
#россияне
#мигранты
#контроль
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Сборная Подмосковья завоевала ещё 87 дипломов на олимпиаде школьников
04 апреля 2024, 19:08

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Подмосковные школьники стали победителями и призёрами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике, астрономии и праву. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Подвели итоги заключительного этапа олимпиады школьников по трём предметам. Благодаря нашим талантливым ребятам на счету Подмосковья – 87 новых дипломов. Была проделана большая работа, поздравляю лауреатов и их наставников», – сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
Финальный этап олимпиады этап по астрономии состоялся на базе Московского РУДН. Подмосковные учащиеся завоевали 43 диплома, восемь из которых – победные. 35 дипломов получила сборная Московской области на заключительном этапе школьной олимпиады по праву, который состоялся в Государственном университете просвещения в Мытищах. В финале по экономике подмосковная команда завоевала девять дипломов.

Таким образом, на счету региональной команды – уже 196 дипломов заключительного этапа.

В министерстве напомнили, что все участники заключительного этапа из Подмосковья получат денежные призы. Победителям положена выплата в размере 500 тыс. рублей, призёрам 87 новых дипломов по 300 тыс. Остальные получат по 100 тыс. рублей.

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#ирина каклюгина
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#минобразования мо
#подмосковье
#московская область
#вице-губернатор
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Суд отказался арестовать главу крупной букмекерской конторы Ляпустина
04 апреля 2024, 18:39

Фото: iStock/gorodenkoff

Тверской суд Москвы отказался арестовывать главу одной из крупнейших букмекерских контор России «Мелбет» Игоря Ляпустина.
Ранее сообщалось, что его задержали по подозрениям в мошенничестве в особо крупной размере. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело, по которому ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Решением суда ему назначили запрет определённых действий до 13 мая.

Отмечается, что бизнесмену вменяют мошенничество, ущерб по делу составил порядка 90 миллионов рублей. Денежные махинации связаны с имуществом фирмы «Мелофон».

Уточним, что «Мелбет» входит в десятку крупнейших букмекерских контор России и является титульным спонсором Первой лиги по футболу.

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#суд
#арест
#москва
#бизнесмен
#уголовное мошенничество
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Захарова предупредила о риске похищения россиян на Олимпиаде в Париже
Захарова: похищения и задержания россиян возможны на Олимпиаде в Париже
04 апреля 2024, 18:21

Фото: iStock/Pablo Utrilla

Россиянам, планирующим посетить Олимпийские игры-2024 в Париже, следует сохранять бдительность, поскольку возможны провокации, похищения и задержания. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Матч ТВ».
Дипломат подчеркнула, что подобное уже происходило с соотечественниками за границей в предыдущие годы, поэтому сейчас важно помнить об этом.

Захарова также отметила, что власти Франции в настоящее время активно работают над тем, чтобы пребывание россиян на Олимпийских играх было наполнено множеством трудностей.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявил, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на Олимпийских играх в Париже. При этом он выразил поддержку «изо всех сил» украинским спортсменам.

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#мария захарова
#олимпиада 2024
#франция
#предупреждение
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В Сергиево-Посадском округе провели учения по тушению лесных пожаров
04 апреля 2024, 17:59

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Межведомственные учения по тушению лесных пожаров провели в посёлке Лесхоз Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В учениях приняли участие сотрудники лесопожарной станции Сергиево-Посадского филиала Центрлесхоза, Сергиево-Посадского филиала Мособллеса, сотрудники МЧС и представители руководства городского округа», — говорится в сообщении.
Целью учений была отработка взаимодействия всех служб по ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении лесного пожара. Учения показали, что все участники, включая лесной комплекс, спасателей, пожарных и органы местного самоуправления, готовы в случае природного возгорания действовать быстро и слаженно.

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#учения
#лесные пожары
#сергиев посад
#комлесхоз мо
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