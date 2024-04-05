Стало известно, что получат предпенсионеры в 2024 году

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В 2024 году предпенсионерами станут мужчины 1964-го и женщины 1969 годов рождения. Данный статус предполагает несколько льгот. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с «Прайм».
«Например, им полагается два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка», — сказал собеседник издания.Предпенсионеры также будут освобождены от налога на имущество по одному объекту любого вида, в случае использования его не в коммерческой деятельности. Они также имеют право на вычет по земельному налогу на величину стандартных «шести соток».
Помимо этого, дополнительные льготы могут представить на местном уровне, это стоит уточнить в своем отделении Соцфонда, подытожил Виноградов.
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