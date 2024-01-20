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Президент Украины Владимир Зеленский желает провести мирные переговоры с Россией, однако США требуют продолжения конфликта. Такое мнение выразила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
В соцсети X она написала о том, что Зеленский на форуме в Давосе просил о проведении переговоров, а представители Вашингтона, наоборот, пытаются выбить дополнительное финансирование Киева на 60 миллиардов долларов.
По словам Грин, такие действия американских властей глупы, а сам конфликт уже давно превратился в войну США. Конгрессвумен призвала немедленно прекратить финансирование Украины.
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис также заявил о важности прекращения финансирования Киева и перехода к мирным переговорам.
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По словам Грин, такие действия американских властей глупы, а сам конфликт уже давно превратился в войну США. Конгрессвумен призвала немедленно прекратить финансирование Украины.
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Анастасия Чинкова