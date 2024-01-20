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Конгрессвумен Грин: Зеленский просит мира, но США требуют продолжения конфликта

20 января 2024, 11:55
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент Украины Владимир Зеленский желает провести мирные переговоры с Россией, однако США требуют продолжения конфликта. Такое мнение выразила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
В соцсети X она написала о том, что Зеленский на форуме в Давосе просил о проведении переговоров, а представители Вашингтона, наоборот, пытаются выбить дополнительное финансирование Киева на 60 миллиардов долларов.

По словам Грин, такие действия американских властей глупы, а сам конфликт уже давно превратился в войну США. Конгрессвумен призвала немедленно прекратить финансирование Украины.


Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис также заявил о важности прекращения финансирования Киева и перехода к мирным переговорам.

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#сша
#украина
#переговоры
#владимир зеленский
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The Times: британская армия через 10 лет может сократиться на треть
20 января 2024, 11:26

Фото: istockphoto/ikholwadia

Издание The Times сообщает, что к 2026 году в вооруженных силах королевства служить будут 68 тысяч человек.
Численность Сухопутных сил Великобритании через 10 лет, возможно, сократиться почти на треть.

В том случае, если сохранятся нынешние темпы сокращения численности армии, к 2026 году служить будут не 76 тысяч человек, а 68 тысяч. Это меньше личного состава Сил спецназначения ВС США. Ещё спустя 10 лет в британской армии останется только 52 тысячи человек.

Союзники обратили внимание на неспособность королевства укомплектовать полноценную бригаду, в случае необходимости, и на изношенность военной техники.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в данный момент не ведутся обсуждения об отправке в страну иностранных военных. Об этом он сообщил в интервью газете Bild. Он отметил, что Украина согласна на любую помощь, однако отправка военных из других стран пока не рассматривается.

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#великобритания
#новости
#военные
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Посол Барбин назвал незаконными планы Дании о блокировке танкеров с нефтью из РФ
20 января 2024, 11:09

Фото: iStock/Alexey Bakharev

Планы Дании о блокировке прохода танкеров с российской нефтью нарушают международное право. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
Ранее газета Financial Times сообщала, что Дания планирует проверять и блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через её территориальные воды.

Посол подчеркнул, что Дания, будучи крупной судоходной державой, заинтересована в соблюдении правил Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и других документов, затрагивающих эти вопросы. Согласно им, блокировка прохода судов в проливах, используемых для международного судоходства, является нарушением. Также не позволяется проведение проверки без имеющихся на то веских оснований.

Барбин выразил надежду на то, что датские власти понимают эти нюансы и пересмотрят своё решение.

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#россия
#нефть
#судно
#евросоюз
#запрет
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В Госдуму внесут законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
В ГД в понедельник внесут законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
20 января 2024, 10:53

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесут законопроект об ужесточении наказания за распространение ложных сведений о ВС РФ и призывы к совершению преступлений против России. Об этом в своём Telegram-канале сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.
Он отметил, что в понедельник, 22 января, будет представлен законопроект, позволяющий конфисковать деньги, ценности и иное имущество, которые используются в качестве финансирования преступной деятельности против безопасности России.

Согласно проекту, будет ужесточена уголовная ответственность за публичные призывы к совершению преступлений против России, если они обусловлены политической, религиозной, национальной, идеологической или расовой ненавистью, а также враждой в отношении определённой группы граждан.

Также законопроект предполагает отнесение всех диверсионных преступлений к деятельности, угрожающей безопасности государства.

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#госдума
#законопроект
#вс рф
#имущество
#фейки
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Байден надеется на сделку по защите границы и помощи Украине
20 января 2024, 08:58

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский президент Джо Байден, говоря о сделке по выделению помощи Киеву в обмен на усиление защиты южной границы, сделал предположение, что на будущей неделе что-то может решиться хотя бы в сенате.
РИА Новости пишет, что споры о миграции были основной причиной, по которой конгрессу так и не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи украинской стороне и Израилю. По мнению республиканской оппозиции, подходы Байдена делают границу открытой.

Байден заявил, что его команда на протяжении нескольких недель работает с сенаторами по данному соглашению. Байден уверен в необходимости изменений в пограничной политике.

«Думаю, на следующей неделе мы сможем что-то выработать, хотя бы в сенате», - заявил Байден на конференции мэров американских городов. Кадры его выступления транслировал Белый дом.
Также сообщалось, что ядерное оружие Соединённых Штатов можно признать серьёзно устаревшим. Об этом писало издание The Wall Street Journal со ссылкой на мнение председателя комитета Палаты представителей по делам вооружённых сил Роджера Уикера, а также сенатора Конгресса США Дебры Фишер.

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#сша
#политика
#украина
#израиль
#граница
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Bloomberg: Путин может сломать единство западных стран
20 января 2024, 08:46

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Президент РФ Владимир Путин может сломить единство Запада в 2024 году.
Об этом написал один из авторов Bloomberg.

«После года конфликта нам казалось, что Путин, наконец, получит ослабленную и униженную нацию. Но вот, мы входим в третий год боевой активности, а у Путина снова есть шанс сломить единство западных стран», — пишет Bloomberg.
По мнению автора статьи, конфликт на Украине демонстрировал силу и единство свободного западного мира и показывал немощь его врагов. Только западные политика просчитались. В результате после конфронтации РФ и Украины им остается довольно мрачное наследие.

Ранее сообщалось, что заявления Германии о подготовке к возможной войне с Россией делаются для того, чтобы оправдать будущую ремилитаризацию страны. Об этом рассказал российский сенатор Алексей Пушков.

«Прогноз главы Минобороны Германии о возможности войны с Россией через пять-восемь лет не стоит списывать лишь на риторику и даже на рост финансовых запросов бундесвера и немецкого ВПК. Тут, судя по всему, дело серьезнее», — написал Пушков в личном Telegram-канале.
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#политика
#новости
#россия
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Посол Барбин: Фареры дискриминируют российских рыбаков
20 января 2024, 08:23

Фото: istockphoto/Try Media

РФ не станет жертвовать интересами рыбаков, чтобы сохранить соглашение о рыболовстве с Фарерскими островами.
Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

По его словам, автономный регион Дании взял курс на дискриминацию российских предприятий. К примеру, появились ограничения на заход в порты для рыболовных судов из РФ. Росрыболовство ответило на это внесением предложения о запрете на ввоз морепродуктов с островов.

По ловам Барбина, российские ответные меры не ставят цель ухудшить двусторонние отношения в рамках соглашения 1977 года.

«Однако перспективы для сохранения масштабного взаимодействия в этой сфере, включая торговлю рыбной продукцией, заметно ухудшились. Сотрудничество с Фарерскими островами в сфере рыболовства может осуществляться только на основе взаимной выгоды. От этого зависит и дальнейшая судьба соглашения. РФ не пойдет на односторонние уступки и не будет жертвовать интересами своих рыбаков», —заявил Владимир Барбин.
По соглашению между РФ и Фарерскими островами Москва предоставляет квоту на вылов рыбы в Баренцевом море. А российская сторона взамен получает возможность вылова в фарерских водах и право на перегрузку улова в местных портах.

Договор о взаимных отношениях был подписан в 1977 году. Он пересматривается каждый год. В конце 2023 года действие документа продлили на 2024 год.

Сообщалось, что Токио планирует продолжить работу по возобновлению соглашения с Россией о рыболовном промысле в районе Курильских островов. Об этом заявила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава.

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#россия
#рыбаки
#экономика
#политика
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«Судя по всему, дело серьёзнее»: В Совфеде объяснили заявления ФРГ о войне с РФ
Сенатор Пушков объяснил заявления Берлина о возможной войне с Москвой
20 января 2024, 06:21

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков

Заявления Германии о подготовке к возможной войне с Россией делаются для того, чтобы оправдать будущую ремилитаризацию страны, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Прогноз главы Минобороны Германии о возможности войны с Россией через пять-восемь лет не стоит списывать лишь на риторику и даже на рост финансовых запросов бундесвера и немецкого ВПК. Тут, судя по всему, дело серьезнее», — написал Пушков в личном Telegram-канале.

Он напомнил о том, что через несколько лет после поражения Берлина во Второй мировой войне страна вновь начала возрождение армии и военных мощностей, объясняя это началом холодной войны и ростом угрозы со стороны СССР.

Сейчас ФРГ, как считает Пушков, предпринимает такие же действия, дабы «вернуть себе роль самой сильной военной державы Европы» — при этом в качестве аргумента приводя якобы угрозу со стороны России.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Der Tagesspiegel сообщил, что Россия в настоящее время вряд ли создаёт угрозу нападения на страны Запада, но в будущем это представляется возможным. По его словам, нападение России на страны Запада в ближайшее время маловероятно. Однако это всё же может произойти через 5-8 лет.

Ранее Писториус призвал страны Евросоюза ускорить перевооружение армии из-за надвигающейся военной угрозы со стороны России. Так, по его словам, за последнее время РФ значительно увеличила производство вооружения. Глава Минобороны ФРГ убеждён, что Россия является угрозой для Молдавии, Грузии, стран Балтии, а также может представлять опасность для стран Евросоюза в будущем.

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#совет федерации
#германия
#россия
#война
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WSJ: В Конгрессе США считают, что американское ядерное оружие всерьёз устарело
20 января 2024, 05:39

Фото: iStock/Gerasimov174

Ядерное оружие Соединённых Штатов можно признать серьёзно устаревшим, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на мнение председателя комитета Палаты представителей по делам вооружённых сил Роджера Уикера, а также сенатора Конгресса США Дебры Фишер.
По их мнению, безопасность США напрямую зависит от финансирования и своевременного развертывания новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentine. В то же самое время обновление ядерного арсенала страны отстает от графика и требует больше денег. Специалисты привели в пример программу межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III почти 60-летней давности. Совершенно секретная программа «Дозорный» подорожала минимум на 37%, что угрожает срывом других проектов, связанных с ядерным оружием.

«Создание новой межконтинентальной баллистической ракеты — роскошь, которую мы больше не можем себе позволить», — признался в разговоре с WSJ исследователь Института ответственного государственного управления Куинси Билл Хартунг.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что США могут применить на Украине так называемые мини-ядерные бомбы, чтобы избежать разгрома украинской армии и помочь нынешней вашингтонской администрации выиграть президентские выборы. Он пояснил, что мощность такой бомбы составляет десятую часть от той, которую США сбросили на Хиросиму.

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#сми
#конгресс сша
#ядерное оружие
#ракета
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«Грозят армагеддоном»: В Варшаве увлеклись идеей о ядерной войне с Россией
Myśl Polska: Польша проталкивает идею об опасной ядерной войне с Россией
20 января 2024, 05:02

Фото: iStock/ffikretow

Польский аналитик Олаф Сволкень обеспокоен отрицанием фактов Варшавой и продвижением идеи ядерной войны с Россией. Об этом он написал в своей статье для издания Myśl Polska.
По его мнению, Польша продвигает абсурдные тезисы о необходимости «войны до победы» и «победы над Россией», угрожая ядерным армагеддоном и не желая осознавать причины начала Москвой специальной военной операции на Украине.

Сволкень называет польскую русофобию «иррациональной» и отмечает, что поддержка Украины приводит к тратам со стороны правительства сотен миллиардов евро на вооружения, а также к лишению возможности участвовать в разумной дипломатии.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал передать Киеву ракеты большой дальности, с помощью которых можно уничтожить стартовые площадки и командные центры российской армии.

В свою очередь, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что НАТО должно быть готово «к любому сценарию развития событий» в отношении России.

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#политолог
#польша
#россия
#ядерное оружие
#война
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