Ермак упрекает Запад и считает украинское контрнаступление «успешным»

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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак упрекнул Запад в том, что украинская армия испытывает недостаток оружия и назвал контрнаступление ВСУ «довольно успешным».
Об этом он сказал в интервью испанской газете Mundo.
По его словам, переход Украины к «обороне» просто невозможен.
Ранее сообщалось, что Евросоюз пообещал передать Украине миллион снарядов к концу марта или апреля 2024 года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон, пишет Otse.
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«Учитывая предоставленные возможности (вооружение, полученное от Запада), контрнаступление прошло довольно успешно», - сказал Андрей Ермак в интервью испанской газете Mundo.
Ранее сообщалось, что Евросоюз пообещал передать Украине миллион снарядов к концу марта или апреля 2024 года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон, пишет Otse.
«Кроме того, к концу текущего года мы сможем произвести в Европе еще от миллиона до полутора миллионов боеприпасов», — отметил Бретон на совместной пресс-конференции с эстонским премьер-министром Каей Каллас в Таллине, подчеркнув, что таким образом ЕС «держит слово» в выполнении своих обязательств.Еврокомиссар также отметил, что около 40% европейской оборонной продукции идет за пределы континента, а стало быть, нужно убедиться, что техника в первую очередь пойдет Украине.
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Мария Фирсова