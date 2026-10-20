Лидер группы «Ногу свело!» Покровский* должен налоговой десятки тысяч рублей
Судебные приставы начали процесс взыскания с лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского* задолженности по налогам. Сумма составляет порядка 84 тысяч рублей, выяснило РИА Новости.
В отношении музыканта возбудили три исполнительных производства. Основная сумма составляет 83 674 рублей и приходится на налог, соответствующий отрицательному сальдо единого налогового счёта (ЕНС). Ещё два производства связаны с неуплатой госпошлины в установленный срок.
Напомним, в 2023 году Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов: основанием стали публикации в его Telegram‑канале и на YouTube, содержащие, согласно судебным материалам, антироссийскую позицию, в том числе в поддержку Украины. Музыкант обжаловал решение во всех инстанциях, однако суды оставили его без удовлетворения
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