Лидер группы «Ногу свело!» Покровский* должен налоговой десятки тысяч рублей

20 октября 2026, 04:59

Максим Покровский (Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина)

Судебные приставы начали процесс взыскания с лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского* задолженности по налогам. Сумма составляет порядка 84 тысяч рублей, выяснило РИА Новости.