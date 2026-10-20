Фронтмен Jane Air рассказал о страшном диагнозе и переносе концертов

20 октября 2026, 02:43

Фронтмен Jane Air Лиссов заявил, что у него обнаружили злокачественную опухоль

Антон Лиссов (Фото: Telegram @lissoff)

Фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов поделился, что у него обнаружили злокачественную опухоль. Артисту уже провели операцию на горле, а впереди — курс лучевой терапии.





Группа записала видеообращение по этому поводу, которое опубликовано в Телеграм-канале артиста. Из‑за того, что лечение несовместимо с концертными выступлениями, группа переносит запланированные на весну 2027 года мероприятия. При этом все купленные билеты останутся действительными.



«Буду петь как в последний раз, но надеюсь, не в последний», — сказал музыкант.