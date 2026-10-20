Фронтмен Jane Air рассказал о страшном диагнозе и переносе концертов
Фронтмен Jane Air Лиссов заявил, что у него обнаружили злокачественную опухоль
Фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов поделился, что у него обнаружили злокачественную опухоль. Артисту уже провели операцию на горле, а впереди — курс лучевой терапии.
Группа записала видеообращение по этому поводу, которое опубликовано в Телеграм-канале артиста. Из‑за того, что лечение несовместимо с концертными выступлениями, группа переносит запланированные на весну 2027 года мероприятия. При этом все купленные билеты останутся действительными.
«Буду петь как в последний раз, но надеюсь, не в последний», — сказал музыкант.В качестве ближайших выступлений группы заявлены концерты 30 октября в Москве и 1 ноября в Санкт‑Петербурге. Предположительно, они станут последними в 2026 году.