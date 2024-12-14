Лидер группы «Звери» подал в суд на российских чиновников после отмены концерта

Роман Билык (Зверь) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Лидер группы «Звери» Роман Билык подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Глинку и Комитет по физической культуре и спорту региона после отмены концерта в Твери якобы «из-за неоднозначной позиции артиста». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В своем иске музыкант назвал формулировку «неоднозначность позиции» несоответствующий юридическому обоснованию. Билык отметил, что ездил в зону СВО, где выступал для российских военнослужащих.
Лидер группы «Звери» потребовал признать незаконным решение об отмене концерта, опровергнуть слова чиновников о «неоднозначности позиции» певца и взыскать 100 тысяч рублей судебных расходов.
Напомним, концерт «Зверей» должен был пройти в Твери 13 ноября, однако его отменили.
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Лидер группы «Звери» потребовал признать незаконным решение об отмене концерта, опровергнуть слова чиновников о «неоднозначности позиции» певца и взыскать 100 тысяч рублей судебных расходов.
Напомним, концерт «Зверей» должен был пройти в Твери 13 ноября, однако его отменили.
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Екатерина Коршунова