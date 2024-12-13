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Состояние актера Бориса Щербакова резко ухудшилось

Mash: у актера Бориса Щербакова развилась пневмония
Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Состояние актера Бориса Щербакова резко ухудшилось. У него развилась пневмония. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что на сегодняшний день Щербаков находится в тяжёлом состоянии. Его перевели в реанимацию.

Актер в сознании, жалуется на слабость и тошноту. Прогнозы положительные, отмечает канал.



Ранее артиста прооперировали после неудачного падения, и спустя время его состояние улучшилось, однако вскоре послеоперационный период осложнился пневмонией и другими нарушениями в организме.

Напомним, вечером 4 декабря Борис Щербаков упал и сильно ударился головой. Родные актёра вызвали скорую помощь, после чего его срочно доставили в больницу.

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#операция
«Пневмония и реанимация»: Невролог прокомментировал ухудшение состояния Бориса Щербакова
Невролог Хорошев: Борис Щербаков мог потерять сознание из-за тромбоза
13 декабря 2024, 14:59

Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Жизнь любимого актера россиян Бориса Щербакова уже несколько дней находится в руках врачей. Недавно он потерял сознание и был госпитализирован. В больнице у него выявили, помимо различных переломов и ушибов, пневматоз. Врачи сообщили, что этот диагноз опасен развитием некроза тканей.
Сегодня врачи заявили, что состояние актера ухудшилось и стало тяжелым: к диагностированным заболеваниям добавилась пневмония. Его перевели в реанимацию. Артист жалуется на слабость и тошноту.

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» предположил, что подобные недуги у Бориса Щербакова могли появиться из-за проблем с сердцем — аритмии, потому что это одна из самых распространенных причин, приводящих к массовым тромбозам в организме.

Хорошев объяснил, что артист мог потерять сознание в подъезде из-за массового тромбоза, переходящего в нарушение мозгового кровообращения.

«В каждой ткани должен происходить газообмен, питание и гигиена. Это происходит с помощью крови, плазмы и лимфы. Если этого не происходит, то случается сначала ишемия, то есть нарушение питания, из-за которого ткань начинает дисфункционировать, потом инфаркт (инсульт мозга) и некроз», — пояснил Хорошев.

Причин для ухудшения состояния Щербакова, по словам Хорошева, может быть много, и здесь самое главное — разумная и своевременная врачебная помощь и поддержка близких.

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Измена жене, четыре аборта и выкидыш: Лев Лещенко раскрыл причину своей бездетности, личная драма народного артиста РСФСР
13 декабря 2024, 11:24

Лев Лещенко (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, несмотря на успешную карьеру и всеобщее признание, не считает себя полностью счастливым. Певец так и не испытал радости отцовства. О том, почему 82-летний музыкант не стал родителем и в чем он себя винит всю жизнь расскажет «Радио 1».

Причины бездетности семьи Лещенко


Лев Лещенко в браке с Ириной уже более 45 лет. Как оказалось, у женщины есть проблемы со здоровьем, которые не позволяют ей иметь детей. У них лишь однажды был шанс стать родителями, но беременность сохранить не удалось.
Пара даже подумывала об усыновлении, но негативный опыт знакомых остановил их от этого шага.
«Мы видели, как у соседей и знакомых возникали трудности с приемными детьми, и это нас насторожило. Мы знаем артистов, которые брали детей, а потом возвращали их», — с грустью отметил певец.

Больше всего страдала от невозможности стать матерью Ирина. Пробуждение материнского инстинкта стало для нее источником мучительных переживаний. Она мечтала о ребенке, но вместо этого испытывала глубокую печаль. В одном из интервью Ирина призналась, что не чувствовала в себе сил воспитывать приемного ребенка, боясь не справиться с этой ответственностью. Несмотря на тяжелую утрату, супруги не разошлись, а наоборот, сплотились перед лицом общей беды.

Лев Лещенко находит утешение в том, что, хотя он и не стал отцом своих детей, он смог воспитать целое поколение через свои глубокие песни и поделиться опытом с учениками.

«У меня были ученицы — Катя Лель и Ольга Арефьева, замечательная бард, а также Варвара. Я надеюсь, что смог помочь им в жизни, дать какие-то советы и помочь найти смысл. Это очень важно», — отметил народный артист РСФСР.

Лев Лещенко со своей супругой Ириной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Прошлая любовь Лещенко и четыре аборта


Ирина не была первой супругой Лещенко. До встречи с ней он на протяжении десяти лет был женат на актрисе и певице Алле Абдаловой. Иронично, но ради своего избранника Алла сделала четыре аборта.

Алла и Лев встретились еще в студенческие годы, и их роман длился несколько лет, прежде чем они решили узаконить свои отношения. Когда это произошло, более известная на тот момент Алла начала активно развивать карьеру своего мужа. По словам Абдаловой, именно она настояла на том, чтобы Лещенко исполнил песню «День Победы», которая принесла ему славу. Однако близкие друзья Лещенко опровергли это утверждение, а сам он предпочел не комментировать ситуацию.

После выхода этой песни Лев стал популярным артистом, и супруги смогли приобрести двухкомнатную квартиру, где мечтали о детях. Однако слава певца негативно сказалась на их семейной жизни: Лещенко постоянно гастролировал и мало интересовался жизнью жены. В то же время популярность Аллы начала угасать, что привело к охлаждению отношений.

Когда Абдалова узнала о своей беременности, она поделилась радостной новостью со Львом и сказала, что, если он ее любит, то она готова родить. На это певец не ответил ничего, и Алла поняла все без слов — в итоге она решила сделать аборт.

Позже она призналась, что на этот трудный шаг решалась несколько раз. Спустя некоторое время после первого аборта, певица вновь забеременела и решила обратиться за советом к мужу. Однако, только вернувшись с гастролей, Лещенко не проявил интереса к обсуждению семейных проблем и сказал, что решение должно принимать сама Алла. Абдалова ясно поняла, что его безразличие означает. Она не смогла решиться на роды и сделала еще два аборта.

Это не привело ни к чему хорошему. Вскоре Лев Лещенко встретил Ирину и ушел от жены. Разбитая Абдалова начала злоупотреблять алкоголем и больше никогда не смогла стать матерью.


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Встреча с Ириной Багудиной


Лещенко познакомился с Ириной Багудиной во время гастролей в Сочи. Увидев темноволосую красавицу, он сразу же отдал ей свое сердце, несмотря на то, что был не свободен. Их общение в отеле быстро переросло в курортный роман, и певец понял, что ему нужно развестись.

Вернувшись домой, он собрал вещи и просто ушел. Алла пыталась вернуть мужа, но все ее усилия были тщетны. Студентка факультета экономики зарубежных стран покорила сердце эстрадного певца навсегда.

В 1978 году влюбленные сыграли свадьбу.

Серьезное заболевание


Однако бездетность — это не единственная проблема артиста. По информации СМИ, народный артист РСФСР страдает от редкого и тяжелого заболевания — транстиретинового амилоидоза, вызванного нарушением обмена веществ. Необходимое для лечения лекарство стоит почти 18 миллионов рублей, как сообщает KP.RU. Пока Лев Валерианович не комментирует свое состояние, его директор культурного фонда Андрей Гайдель утверждает, что с певцом все в порядке и он чувствует себя согласно своему возрасту.

Тем не менее, на сайте единой информационной системы в сфере закупок был найден подозрительный запрос на определение поставщика препарата, который необходим Лещенко. Заказчиком значится Агентство по закупкам Департамента здравоохранения Москвы, что предполагает возможность приобретения лекарства за государственный счет. Согласно информации, стоимость препарата составляет 17 миллионов 972 тысячи рублей за 12 пачек, которые обычно хватает на год.

После этого в сети появилась информация об отмене концертов певца, в частности, был сорван концерт на Дальнем Востоке. Лещенко объяснил это решение тем, что ему стало сложно совершать дальние перелеты.
«Лев Валерьянович не прекращает концертную деятельность. Однако интервью он не дает и не комментирует слухи о своем здоровье. Все, что касается его состояния, — это личное дело. Он чувствует себя в соответствии с возрастом и выступает по мере своих сил», — подчеркивает Андрей Гайдель.

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Новые иски против P. Diddy: ​три мужчины обвинили рэпера в изнасиловании
NBC: против P. Diddy поданы три новых иска о сексуальном насилии над мужчинами
12 декабря 2024, 23:22

Рэпер Пи Дидди (Фото: соцсети П. Дидди)

Против известного рэпера и продюсера P. Diddy (Шона Комбса) поданы три новых иска по обвинению в сексуальном насилии и домогательствах. Все эти обвинения предъявлены мужчинами.
Инциденты, как сообщает NBC News, произошли в период с 2019 по 2022 год. Один из заявителей утверждает, что насилие над ним произошло в нью-йоркском отеле после встречи с репэром по вопросам оплаты работы. После предложенного напитка пострадавший почувствовал себя плохо, потерял сознание и стал жертвой сексуального насилия.

Другие пострадавшие утверждают, что их ситуации выглядели почти таким же образом — рэпер прибегал к наркотикам, чтобы обездвижить жертв, а затем насиловал их.

Адвокаты Комбса отвергают все обвинения и заявляют о его невиновности.

В сентябре этого года Комбс уже сталкивался с обвинениями в насилии и торговле людьми. В 2023 году рэпер несколько раз становился фигурантом громких дел, включая иск от бывшей девушки, певицы Кассандры Вентуры, который она позже отозвала.

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Сергея Белоголовцева прооперировали в Москве
Актёра Сергея Белоголовцева прооперировали в Москве, он чувствует себя хорошо
12 декабря 2024, 16:03

Сергей Белоголовцев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёру, телеведущему Сергею Белоголовцеву сделали операцию после того, как ему поставили диагноз — аппендицит. Информацию подтвердила пресс-секретарь артиста. Сейчас Белоголовцев чувствует себя хорошо.

По словам пресс-секретаря, 60-летний актёр проходил плановое обследование, во время которого врачи и выявили проблемы со здоровьем.

Она добавила, что в субботу Белоголовцева выпишут.

Артист родился в 1964 году во Владивостоке. Сергей Белоголовцев известен как актёр комедийного жанра, он снимался в «Ералаше», «Моей прекрасной няне», «Папиных дочках», в сериале «Воронины», в проекте «33 квадратных метра».

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#актёр
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Мифическая «рука Кремля»: Релоканты пожаловались на отмену концертов за границей. Кто виноват?
12 декабря 2024, 13:04

Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов)

Релоканты из рядов шоу-бизнеса нерадостно перечисляют страны, где их выступления отменили. Сами звезды, естественно, винят Россию, если их не пускают на какую-либо площадку. Главный злодей — Кремль, который, по их мнению, несомненно, прикладывает руку не только к выборам в США, но и к карьере сбежавших из РФ артистов.
Ну а кто же еще может быть виноват в очередной отмене заграничных концертов «самых популярных» российских исполнителей, как скромно именуют себя беглые знаменитости? Разбираемся в материале «Радио 1».

«Самые популярные» исполнители России

По поводу самых популярных — это не преувеличение. На сайте Земфиры* так и указано — «самая популярная рок-певица России». А Noize MC*, в жизни Иван Алексеев, без стеснения именует себя «рок-звездой русского хип-хопа» и «голосом современного времени». И только Монеточка*, она же Елизавета Гырдымова, в списке громких достижений указала только статус иноагента.

При этом у вышеуказанных артистов и отменять-то нечего. В афише Земфиры* значится единственный концерт 7 января в Дубае, у Noize MC* на декабрь запланированы 4 концерта в Европе, причем 3 из них — на одной и той же релокантской площадке, которые пройдут в разных городах, у Монеточки* – одно выступление на этом же шабаше.

Земфира* (Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина)

Там же, к слову, даст концерт и группа «Порнофильмы», чей вокалист Владимир Котляров* наговорил на иноагентство. В афише музыкантов десяток концертов, только теперь в барах и рюмочных.

«Чуда не произошло»

На отмену выступлений недавно пожаловался и Моргенштерн*.
«К большому сожалению, мы вынуждены сообщить об отмене концертов Моргенштерна* в Алма-Ате и Астане по «техническим причинам». Мы искренне приносим свои извинения за доставленные неудобства и благодарим за ваше понимание», — сообщили организаторы концертного тура Concerts Prod.
Сам Алишер* довольно скромно, без сарказма и трёхэтажного мата, прокомментировал отмену концертов.
«Чуда не произошло. Сдавайте билеты», — сказал певец фанатам.
Ранее Моргенштерна* выдворили из ОАЭ, где репер поселился после отъезда из РФ.

Моргенштерн* (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Также на днях сообщалось, что в Европе отменяют выступления бывшей участницы группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой — жены певца Валерия Меладзе. Причина — потеря интереса зрителей, несмотря на довольно низкую стоимость концерта (от 59 евро).

Сам Меладзе также считает себя знаменитостью первой величины, судя по ценнику, который он выставил перед Новым годом. Валерий готов дать концерт в любой точке мира за скромные 15,5 млн рублей.

Выходит, что беглецы даже за копейки никому не интересы и виной этому не мифическая «рука Кремля».

Полковника никто не ждет

В недавнем интервью одному из YouTube-каналов Лёва* из «Би-2» заявил, что уже 6 месяцев содержит коллектив на свои деньги. Егор Бортник даже был вынужден продать элитную квартиру в российской столице и выплачивать из вырученных денег зарплату артистам.

Лёва Би-2* (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

До этого он сетовал, что за композиции группы, прослушанные в России, не получает никакой прибыли. Со слов музыканта, «Би-2» ничего не получит за 4 млн прослушиваний на российском сервисе. Отчисления также не поступают от Российского авторского общества (РАО).

Стоит отметить, что «Би-2» так и не ликвидировали свою компанию в РФ, долги которой регулярно растут. По данным прессы, задолженность достигла уже порядка восьми миллионов рублей. При этом в 2021 году прибыль ООО «Би-2» составляла 23 миллионов рублей.

«Я хочу этого и мечтаю»: Татьяна Лазарева*, ещё недавно критиковавшая Россию, сделала неожиданное признание
«Я хочу этого и мечтаю»: Татьяна Лазарева*, ещё недавно критиковавшая Россию, сделала неожиданное признание

Читатели не нашлись

Также жалуется на нехватку средств российский кинокритик Антон Долин*. Однако вся его популярность сводится к одному — он сын действительно известной поэтессы и барда Вероники Долиной.

Авторитетные эксперты отмечают, что Долин* довольно посредственный эксперт в сфере кино, что, правда, не мешало ему прилично зарабатывать в России. После начала СВО он, по слухам, переехал в Прибалтику. К слову, при поддержке знаменитой матери, которая поддерживает его взгляды.

В конце ноября кинокритик, как и Моргенштерн*, планировал срубить деньжат в Казахстане с презентацией книги «Плохие русские». Но из запланированных пяти мероприятий состоялось только одно, на что деятель жаловался в соцсетях.

На мероприятие в Алма-Ате, в клубе с говорящим названием «Жесть», Долин* заявил, что его материалы все равно «найдут своих читателей». Видимо, пока их у книги нет.

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Приставы и ФНС объявили в розыск солиста группы «Моральный кодекс» Мазаева
12 декабря 2024, 11:13

Сергей Мазаев (Фото: РИА Новости/ Кристина Кормилицына)

Солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева ищут судебные приставы и Федеральная налоговая служба (ФНС), сообщил Телеграм-канал SHOT.
Приставы возбудили исполнительное производство, а Федеральная налоговая служба выставила певцу внушительный счёт. Подчёркивалось, что всё началось из-за штрафа в четыре тысячи рублей — его Сергей Мазаев должен был оплатить из-за несвоевременно предоставленных в налоговую данных от продюсерского центра «Мазай коммуникейшенс».

«А пока Мазаев не мог решить вопрос с микродолгом, налоговая выставила новый счет — на этот раз на 95 тысяч рублей», — отмечалось в сообщении.

Ранее сообщалось, что основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров вернул организаторам деньги за отменённые в Москве и Санкт-Петербурге концерты. Сумма составила 165 миллионов рублей. Выступления группы должны были состояться осенью 2023 года на стадионах «Лужники» и «Газпром Арена».

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Шнуров вернул организаторам 165 миллионов рублей за отменённые концерты
11 декабря 2024, 19:24

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Музыкант Сергей Шнуров, основатель и бессменный фронтмен группы «Ленинград», вернул организаторам деньги за отменённые в Москве и Санкт-Петербурге концерты. Сумма составила 165 миллионов рублей.
Выступления группы должны были состояться осенью 2023 года на стадионах «Лужники» и «Газпром Арена», сообщает телеграм-канал Mash. Лидер «Ленинграда» получил за оба концерта авансы в сумме 140 миллионов рублей, которые после отмены шоу не вернул.

Изначально московский суд оставил деньги артисту. Но сегодня Арбитражный суд встал на сторону главы корпорации PMI, занимавшейся организацией концертов, Евгения Филькенштейна. В итоге он получил со Шнурова 140 миллионов рублей ранее выплаченных авансов плюс 25 миллионов рублей процентов.

Сам продюсер заявил, что деньги получены и инцидент исчерпан, а его компания готова продолжать сотрудничество со Шнуровым и группой «Ленинград».

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Внебрачная беременность, похищение, громкие романы: как сейчас живет звезда мюзиклов Светлана Светикова
11 декабря 2024, 18:23

Светлана Светикова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Звезда мюзикла «Нотр-Дам де Пари» Светлана Светикова рассказала публике о своей третьей беременности. Артистка уже 15 лет счастливо живет в гражданском браке с фигуристом Алексеем Полищуком и даже после третьей беременности не собирается замуж. Подробности личной жизни Светланы Светиковой читайте в материале «Радио 1».

В своем личном блоге Светлана Светикова поделилась видео, в котором сообщила о своей беременности. От союза с Алексеем Полищуком у певицы уже есть двое сыновей: 11-летний Милан и 7-летний Кристиан.

Мужчины Светиковой до встречи с Полищуком


Светлана Светикова в детстве дружила с Мигелем, ныне известным хореографом и бывшим участником «Фабрики звезд – 5». Именно с ним она впервые испытала романтические чувства и поцеловалась. И пусть их отношения не получили развития, артисты до сих пор сохраняют теплые чувства друг к другу.

Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/ Руслан Кривобок)


Первые серьезные отношения у Светиковой были с Гариком Харламовым. История любви с популярным квнщиком была похожа на Шекспировскую драму. Родители Светланы были категорически против нового ухажёра дочери, и из-за постоянных ссор в семье пара вынуждена была расстаться.

После жизни с Харламовым Светикова пережила похищение настоящим серийным маньяком. По словам артистки, мужчина выдал себя за таксиста и отвез её к себе. Светлане чудом удалось войти в контакт с преступником и уговорить освободить ее. Певица была первой жертвой, которую маньяк отпустил живой.

«К сожалению, я пережила одну очень страшную историю. Меня украли. Он уже отсидел свое, и, насколько я знаю, его больше нет, этого человека. Маньяк-серийник, настоящий серийник. 18 мне было», — поделилась Светлана в интервью Лауре Джугелии.

В 2006 году новым возлюбленным певицы стал актер Андрей Чадов. Эти отношения нельзя было назвать спокойными, пара постоянно выясняла отношения. В таком ритме Светикова и Чадов провели пять лет, после чего Светлана решила отказаться от попыток сохранить отношения и рассталась с Андреем.

Большая любовь


Светлана Светикова и Алексей Полищук (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

На шоу Ильи Авербуха «Огни большого города» Светикова познакомилась с Алексеем Полищуком. Молодой человек долгое время поддерживал певицу после расставания с Чадовым.

«Наши отношения начались с дружбы. Мы просто дружили, почти не расставались. Меня так никто никогда не слушал и не понимал, как он. Потом появилось притяжение. Мы не придавали этому большого значения, потому что оба восстанавливались после непростых длительных отношений. Нам хотелось легкости. А спустя год я заметила, что начала его ревновать, – это было даже странно. А потом я поняла, что никогда больше не встречу такого человека», – рассказала Светикова изданию Voice.
Так дружеские отношения переросли в большую любовь, и Светикова не раздумывая родила от фигуриста ребенка. В 2013 году артистка стала матерью, родив сына Милана, а через четыре года на свет появился Кристиан.

«Я всегда чувствовала себя нелюбимым ребёнком»: как сейчас живут проблемные дети многодетной Марии Шукшиной
«Я всегда чувствовала себя нелюбимым ребёнком»: как сейчас живут проблемные дети многодетной Марии Шукшиной


Еще не поженились


Владимир Беседин и Алексей Полищук (Фото: РИА Новости/ Артур Лебедев)


Отношения Светиковой и Полищука, несмотря на наличие детей, до сих пор официально не узаконены. И на это есть причина. Дело в том, что Алексей является гражданином Украины и для оформления брака необходимо подготовить множество документов. Бумажная волокита требует времени, а у фигуриста его просто нет.

«Мы не зависимы от этих стереотипов. Белые платья я и так ношу. Не знаю, может, когда-нибудь это и случится. Но пока всё время не до этого. Мы знаем, что мы значим друг для друга, и без бумажки с платьем», — говорит Светикова.

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«Я хочу этого и мечтаю»: Татьяна Лазарева*, ещё недавно критиковавшая Россию, сделала неожиданное признание
11 декабря 2024, 18:21

Татьяна Лазарева* (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Бывшая участница КВН и некогда востребованная телеведущая в России Татьяна Лазарева*, которая сейчас проживает в Испании, призналась, что хочет вернуться обратно в Россию. «Радио 1» расскажет подробнее, в чём призналась Лазарева* в новом интервью.

Хочет вернуться в Россию


Ещё недавно телеведущая призывала «сравнять Россию с землей», а сегодня хочет обратно на Родину. О желании вернуться Лазарева* заявила в беседе с телеведущей Фаридой Курбангалеевой**.
«Я не исключаю, что вернусь в Россию. Конечно, я хочу этого и мечтаю», — рассказала женщина.
Лазарева* признаётся, что за границей столкнулась с серьёзными испытаниями и испытывает трудности в процессе адаптации.

Что мешает вернуться


В 2022 году Татьяна Лазарева* заявила, что не намерена возвращаться в Россию. Однако теперь, спустя время, её позиция изменилась. Как и многие представители творческой среды, покинувшие страну, она стала более сдержанной в своих высказываниях, и её критика России сменилась на более осторожные высказывания.

В интервью с Курбангалеевой** Лазарева* призналась, что её желания могут не исполниться, так как прежние громкие заявления в адрес России повлекли за собой серьёзные юридические последствия. Артистка осознаёт, что возвращаться в Россию для неё опасно.

Наговорила на уголовный срок


В июле 2022 года Министерство юстиции России включило Татьяну Лазареву* в реестр иностранных агентов, указав Украину как источник её финансирования.

Почти два года спустя, в июне 2024 года, МВД России объявило телеведущую в розыск по статье 280.3 Уголовного кодекса в связи с дискредитацией российской армии.

Позже стало известно, что против Лазаревой* было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (оправдание терроризма), которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

26 ноября прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении телеведущей, предъявив ей обвинения в публичных призывах к террористической деятельности, её оправдании и пропаганде. Суд вынес решение о заочном аресте Лазаревой*, которая сейчас находится в международном розыске.


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Жалеет о сказанном


Лазарева* и сама до сих пор не может объяснить, зачем она участвовала в протестах, высказывалась против государства и критиковала Россию и её жителей.

В одном из интервью она откровенно призналась, что если бы знала, как изменится её жизнь, она бы предпочла оставаться в стороне и молчать.
«Если бы мне тогда сказали: "Ты потеряешь всё: профессию, деньги, закончишь иноагентом никому не нужным за границей, то я бы сказала: "Да ну его на фиг". Я была не готова это все терять», — рассказала телеведущая.
Татьяна* призналась, что за границей она не чувствует себя на своем месте и сомневается, что сможет реализовать там свои профессиональные способности. Она также выразила уверенность, что рано или поздно, но вернётся в Россию.
«Я не "настоящий эмигрант", я не ассимилируюсь здесь, мой испанский очень плохой. Я понимаю, что здесь на работу пойти точно не смогу. Живу с ощущением, что это некая далекая дача, на которую приехала, еще несколько лет поживу, пока Антонина, видимо, закончит вуз, и поеду обратно в Москву. У меня нет тягостного ощущения, что я никогда не вернусь в Россию. Я уверена, что вернусь», — заявила Лазарева*.
Получается, что телеведущая ещё год назад решила, что хочет все-таки вернуться в Россию. Осенью она даже обжаловала в Верховном суде статус иноагента, заявив, что он подрывает доверие к ней в обществе. Однако её жалобу не удовлетворили и оставили Лазареву* в иноагентах.

Татьяна Лазарева* с дочерью Антониной (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Радуется беспилотникам


Однако многие не понимают, о каком доверии может идти речь, если ещё в августе 2023 года телеведущая признавалась, что радуется беспилотнкам, которые убивают российское общество.
«Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на aтaку беспилотников на российские города. И я радуюсь!», — сказала она в интервью, после которого в её отношении и было возбуждено дело об оправдании терроризма.

Подсела на антидепрессанты


Лазарева* признаётся, что оказалась в сложной жизненной ситуации, столкнувшись с рядом проблем, включая личные. Недавно стало известно о её разводе, после чего телеведущая пережила сильный эмоциональный кризис и чуть не оказалась на грани нервного срыва.
«С возрастом вызовов становится все больше, испытаний становится все больше. Нужно помнить, что ты первый для самого себя, что никто о тебе не побеспокоится, кроме тебя самого. Главное, не превращаться в тряпку. Я тогда была истощена морально, довела сама себя», — рассказала телеведущая.
Кроме того, артистка продолжает бороться с хроническим заболеванием — язвенным колитом. Из-за него ей пришлось начать принимать антидепрессанты.

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*Признана Минюстом РФ иноагентом, Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** Признана иноагентом в РФ
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