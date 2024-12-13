Состояние актера Бориса Щербакова резко ухудшилось

Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Актер в сознании, жалуется на слабость и тошноту. Прогнозы положительные, отмечает канал.
Ранее артиста прооперировали после неудачного падения, и спустя время его состояние улучшилось, однако вскоре послеоперационный период осложнился пневмонией и другими нарушениями в организме.
Напомним, вечером 4 декабря Борис Щербаков упал и сильно ударился головой. Родные актёра вызвали скорую помощь, после чего его срочно доставили в больницу.
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