Жуков обратился к председателю СК РФ с просьбой о содействии в суде

Сергей Жуков (Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев)
Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков подал иски в арбитражный суд о признании прав на песни группы к гендиректору музыкального издательства «Джем» Андрею Черкасову, проинформировало агентство ТАСС.
«Черкасов никогда не имел отношение к записи хитов «Руки вверх», у него на руках лишь крайне странный документ о передаче прав на фонограммы, подписанный нашим бывшим продюсером Андреем Маликовым в 2006 году. На тот момент Маликов уже семь лет не был нашим продюсером, и никаких оснований для передачи прав у него не было», — подчеркнул Сергей Жуков.
Заседания по данным делам пройдут в январе 2025 года.
Официальный представитель «Первого музыкального издательства», генеральный директор IP Codex Наталья Полианчик отметила, что Сергей Жуков и издательство обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой и попросили помочь в судебных спорах за право на песни группы «Руки вверх».
Солист группы и издательство считает, что Черкасов подал больше десяти заявлений о блокировке ряда интернет-ресурсов — на них были размещены песни «Руки вверх».
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