Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал запретить аборты в России
Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий призвал запретить аборты в России. Об этом пишет ТАСС.
Парламентарий отметил, что следует запретить все способы прерывания беременности за исключением тех, что продиктованы медицинскими причинами.
Слуцкий подчеркнул, что сейчас подобная мера очень важна.
Кроме того, он назвал высокий процент по ипотеке «лучшей рекламой чайлдфри».
Накануне стало известно, что в Брянской области введут штраф за склонение к аборту, который составит до 100 тысяч рублей. Закон вступит в силу 1 сентября этого года. Подобный закон начнёт действовать с того же времени в Кировской области.
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