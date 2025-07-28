Россиянам рассказали, как следует переименовать комнаты матери и ребенка

28 июля 2025, 13:39

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Новое название для комнат матери и ребёнка предложили общественники.





Председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков в беседе с NEWS.ru заявил, что комнаты матери и ребенка должны быть комнатами ухода за детьми. Он объяснил, что это необходимо для устранения половой сегрегации и обеспечения равных прав для отцов.



Курбаков пояснил, что само название помещений ограничивает возможность пап полноценно участвовать в уходе за своими детьми вне дома, а переименование подчеркнет значимость отцовской роли в воспитании детей.



«Мы уверены, что данная инициатива найдет широкую поддержку в обществе и станет важным шагом на пути к созданию более справедливого и равноправного общества для всех, — резюмировал эксперт.