В Госдуме раскрыли, кого ждет повышение пенсий с 1 августа

28 июля 2025, 13:30

Говырин: пенсии повысят работающим в 2024 году пенсионерам

Фото: istockphoto/mars58

Пенсионные выплаты повысят тем работающим пенсионерам, которые продолжали официально работать в 2024 году, и работодатель отчислял за них страховой взнос.





Об этом в беседе с RT рассказал член комитета Госдумы по вопросам малого и среднего бизнеса Алексей Говырин от «Единой России». Парламентарий отметил, что выплаты начислят автоматически, поэтому не нужно никуда обращаться. Индексация пенсий будет происходить ежегодно, сказал собеседник.



Говырин пояснил, что сумма страховых взносов зависит от зарплаты, а это значит, что прибавка будет у каждого своя, исходя из установленного к выплате пенсионного коэффициента.





«Вырастет пенсия и у тех россиян, которым в августе исполнится 80 лет. Со дня достижения 80 лет они начнут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере — 17 815,4 рубля вместо базовых 8 907,7 рубля. Если пенсионер получил в августе I группу инвалидности, ему также будет произведён перерасчёт размера фиксированной выплаты. Он также начнёт получать её в двойном размере», — сказал Говырин.

