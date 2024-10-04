Лидер сменился: названа самая популярная услуга на госпортале Подмосковья

Упавший на полуостров Юкатан астероид, мог быть не единственным, который уничтожил динозавров около 66 миллионов лет назад. В тот же период на Землю упал еще один крупный астероид. К такому выводу пришли ученые после изучения кратера Надир у побережья Гвинеи.