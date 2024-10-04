Лидер сменился: названа самая популярная услуга на госпортале Подмосковья

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Самой популярной услугой на госпортале Московской области за период с начала текущего года стала запись детей в кружки и секции, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Более двух лет самой востребованной опцией на портале госуслуг Московской области являлось получение выписки из домовой книги. К концу сентября 2024 года бессменного лидера сместила другая онлайн-услуга — запись в кружки и секции», — говорится в сообщении.В министерстве уточнили, что с начала 2024 года заявление на запись детей на различные дополнительные занятия подали 733,8 тыс. человек, причём 56% таких заявок подано в сентябре.
Предыдущий чемпион по популярности — услуга по получению выписки из домовой книги — спустилась на втрое место рейтинга с результатом 686 тысяч заявлений А замыкает топ-3 выдача социальных карт жителя Московской области: 364,6 тыс. заявлений.
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