В Подмосковье запустили комплексную онлайн-услугу для поставщиков отопления

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Комплексная услуга для новых ресурсоснабжающих организаций появилась на госпортале Московской области, она позволяет по одному заявлению утвердить тарифы и нормативы по подаче тепла, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Теперь новой организации, работающей в сфере теплоснабжения, достаточно подать через областной портал госуслуг одну заявку на утверждение технологических нормативов, и по этой заявке будут утверждены как нормативы, так и тарифы. Информация поступит в личный кабинет заявителя», — пояснила министр государственного правления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.В министерстве отметили, что услуга предоставляется бесплатно, воспользоваться ей могут юридические лица и индивидуальные предприниматели.
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