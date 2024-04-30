Лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko
Лидер организованной преступной группировки «Меценатовские» из Забайкалья Дмитрий Ведерников провёл в заключении 13 лет. После этого он отправился из колонии в зону специальной военной операции задолго до истечения срока.
По приговору суда мужчина получил 24 года колонии за бандитизм, убийства и угоны автомобилей в 2011 году, сообщает сетевое издание Chita.ru. Первую заявку на то, чтобы отправиться на СВО, Ведерников подал в 2023 году. Тогда ему было отказано. Теперь 52-летний преступник всё-таки отправился в зону спецоперации.
По его словам, есть немало людей, которые могут подтвердить, что он метко стреляет. Также Ведерников рассказал, что в него трижды стреляли и один раз пытались взорвать. И в целом, по его словам, он обладает многими качествами, необходимыми для участия в боевых действиях.
Читайте также:
Стало известно о состоянии раненого в зоне СВО экс-адвоката Ефремова
Защищавший Ефремова адвокат оказался при смерти после ранения на СВО
Осуждённому в Киргизии бойцу СВО предоставят временное убежище в РФ
Александр Бойцов