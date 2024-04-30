Стало известно о состоянии раненого в зоне СВО экс-адвоката Ефремова

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Угрозы жизни экс-адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашиняна сейчас нет, сообщают «Известия».
Об этом заявила его супруга Алена Пашаева. По ее словам, сейчас он находится в «нормальном состоянии». Она подчеркнула, что жизненно важные органы мужа задеты не были.
Эльмана Пашаева ранили в зоне проведения специальной военной операции. Подразделение ВС РФ в районе Угледара атаковал дрон-камикадзе ВСУ.
Ранее Пашаев опроверг информацию о подаче актёром Михаилом Ефремовым, отбывающем наказание в колонии, об условно-досрочном освобождении (УДО). В свою очередь, родственники погибшего в аварии Сергея Захарова заявили, что простили актёра и не возражают против такого решения.
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Эльмана Пашаева ранили в зоне проведения специальной военной операции. Подразделение ВС РФ в районе Угледара атаковал дрон-камикадзе ВСУ.
Ранее Пашаев опроверг информацию о подаче актёром Михаилом Ефремовым, отбывающем наказание в колонии, об условно-досрочном освобождении (УДО). В свою очередь, родственники погибшего в аварии Сергея Захарова заявили, что простили актёра и не возражают против такого решения.
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Алёна Самарева