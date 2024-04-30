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Защищавший Ефремова адвокат оказался при смерти после ранения на СВО

Starhit: Адвокат Ефремова Пашаев при смерти после ранения в зоне СВО
30 апреля 2024, 03:23
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев находится в критическом состоянии после ранения в зоне специальной военной операции. Об этом информирует Starhit, ссылаясь на близкого друга и помощника Пашаева.
Как утверждает источник, группа, в которой находился экс-защитник Ефремова, попала под обстрел под Угледаром в ДНР.

«Эльман и другие ребята сейчас в окружении противника, он при смерти, сильно ранен: с дрона на них сбросили снаряд, у него прострелена нога, контузия. Он в сознании, но еле говорит», — рассказал друг адвоката.


Пашаев был лишён статуса адвоката в 2020 году из-за заявлений в СМИ. Юрист выбрал стратегию отрицания вины, пытаясь доказать, что актера Михаила Ефремова не было за рулем его собственной машины в момент смертельной аварии в Москве.

Актер заявлял, что Пашаев предлагал ему «купить свидетелей» для суда. Он отметил, что его экс-защитник уверял, что знает людей, которые смогут дать в суде необходимые показания, а именно — скажут, что не видели артиста за рулем автомобиля. В итоге Ефремова осудили на 7,5 лет лишения свободы.

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#обстрел
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Инфоцентр: на Крымском мосту возобновили движение транспорта
30 апреля 2024, 02:33

Фото: istock / gutaper

Движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено. Мост был закрыт более 40 минут. Об этом проинформировал оперативный Телеграм-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в 1.25 мск, не называя причин. До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что проезд по Крымскому мосту на время закрывают в случае объявления ракетной опасности.

Кроме того, до этого жители Симферополя и Джанкоя сообщили о серии взрывов. Стоит отметить, что официальной информации по этому поводу пока не поступало.

Ранее генерала ВСУ рассмешили слова о возможном захвате Крыма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мост
#проезд
#движение
#жители
#крым
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В Симферополе и Джанкое произошли взрывы
Shot: жители Симферополя и Джанкоя сообщили о серии взрывов
30 апреля 2024, 02:02

Фото: istock / Leonid Ikan

В небе над Симферополем и Джанкоем произошел ряд взрывов. По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны.
Как рассказали местные жители Телеграм-каналу Shot, первые взрывы прогремели примерно в 1:25 ночи. Всего было слышно более десяти мощных хлопков.

До этого также сообщалось о ракетной опасности над Крымским полуостровом. Кроме того, по Крымскому мосту временно перекрыли движение.

Стоит отметить, что официальной информации пока не поступало.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#движение
#взрывы
#жители
#крым
#пво
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В США вынесли приговор за передачу секретных данных «российскому агенту»
Минюст: Экс-сотрудник АНБ получил 21 год тюрьмы за передачу сведений «агенту РФ»
30 апреля 2024, 01:49

Фото: istock / gorodenkoff

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ, входит в состав Пентагона) США Джаре Себастьян Далк был приговорен к 262 месяцам лишения свободы за попытку передачи секретных сведений якобы российскому агенту. Об этом сообщает американский минюст.
Далк признал себя виновным по шести пунктам обвинения. В период с августа по сентябрь 2022 года осужденный использовал зашифрованную учетную запись для передачи выдержек из трех секретных документов человеку, которого он считал российским агентом. На самом деле он передавал данные работнику Федерального бюро расследований, работавшему под прикрытием.

«Все три документа, из которых были взяты выдержки, относятся к категории «Совершенно секретно» и были получены Далком в период его работы в АНБ», — сообщил минюст США.
За свои услуги американец запрашивал вознаграждение в размере 85 тысяч долларов и заявлял о готовности передавать секретную информацию и в дальнейшем, отмечается в заявлении министерства.

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#сша
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#услуги
#минюст
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Торговое судно получило повреждения после атаки в Красном море
UKMTO: Атакованное в Красном море британское судно получило повреждения
30 апреля 2024, 01:18

Фото: istock / Benny Winslow

Атакованное в Красном море торговое судно было повреждено. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети Х сообщило, что в результате атаки никто из членов его экипажа не пострадал, корабль продолжает путь.
«Судно получило повреждения, судно и команда… в безопасности и продолжают путь к следующему порту назначения», — сказано в сообщении UKMTO.
До этого британская компания Ambrey, которая занимается вопросами морской безопасности, уведомила о нападении на контейнеровоз, связанный с Израилем и следовавший из Джибути в Саудовскую Аравию.

В свою очередь UKMTO сообщало, что получило сведенья об атаке на судно в 54 морских милях к северо-западу от йеменского порта Моха (Мокка).

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#соцсети
#море
#судно
#корабль
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Йеменские хуситы заявили об атаке на судно Cyclades в Красном море
30 апреля 2024, 00:45

Фото: istock / TebNad

Йеменские хуситы заявили об атаке на судно Cyclades в Красном море и судно MSC Orion в Индийском океане. Сообщается, что хуситы также нанесли удары по американским эсминцам при помощи беспилотников.
После начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года Хуситы заявили, что намереваются всеми способами противодействовать проходу по Красному и Аравийскому морям связанных с Израилем судов, а также других кораблей, которые следуют в его порты, до прекращения Израилем блокады и военных действий в анклаве.

Ранее США заявили об уничтожении над Красным морем пяти беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#море
#судно
#хуситы
#атака
#беспилотник
#корабль
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В Белоруссии задержали молодых людей, готовивших диверсии по заданиям Украины
ОНТ: В Белоруссии задержали студентов, готовивших диверсии по заданиям Киева
30 апреля 2024, 00:26

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

В Белоруссии полиция задержала молодых людей, которые по заданиям украинских спецслужб собирали разведывательные данные, а также принимали участие в подготовке диверсий и терактов. Об этом сказано в фильме, показанном в эфире телеканала ОНТ.
По версии авторов сюжета, некий Даниил Гарасим 2005 года рождения в декабре 2023 года по заданию украинского куратора, снял место дислокации ракетной бригады ВС Белоруссии в городе Осиповичи Могилевской области. Контакт с юношей установили в экстремистском Телеграм-чате.

В январе молодого человека задержали на одной из ж/д станций при транспортировке тормозного башмака, при помощи которого планировалось пускать поезда под откос.

В фильме также рассказывают о деятельности ячейки анархистского движения «Черные соловьи», организатором которого является 16-летняя гражданка Украины Мария Мисюк, 2 года назад переехавшая с родителями в Белоруссию.

Весной и летом 2023 года Мисюк завербовала пятерых студентов колледжей из разных белорусских городов и посёлков. По заданию кураторов с Украины молодые люди готовились к диверсиям и терактам, в частности отрабатывали задачи подрыва зданий органов внутренних дел и прокуратуры в городе Барановичи.

Участников экстремистской ячейки задержали в начале декабря 2023 года, у них изъяли самодельное взрывное устройство и материалы для изготовления взрывчатки.

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#полиция
#поезда
#данные
#люди
#белоруссия
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Под Москвой пьяный водитель выехал на встречку, устроил смертельное ДТП, а сам выжил
Shot: Под Москвой пьяный водитель устроил смертельное ДТП, а сам выжил
30 апреля 2024, 00:15

Фото: istock / gorodenkoff

Пьяный водитель устроил смертельное ДТП на трассе А107 под Москвой. Погибли два человека, двое детей находятся в тяжёлом состоянии, а сам виновник происшествия отделался легкими травмами.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, авария произошла около 19:40 на трассе в районе посёлка Шишкин Лес. Водитель мерседеса, 19-летний Олег К, находясь в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и влетел в лоб автомобиля Lada. Два человека погибли на месте, они оказались заблокированы в салоне. Два ребенка, мальчики 6 и 9 лет, были серьезно травмированы. Старшего без сознания госпитализировали с помощью медицинского вертолета.

Виновник серьёзно не пострадал благодаря тому, что сработали подушки безопасности.

Аварией заинтересовалась прокуратура Москвы, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По статье за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, водителю может грозить до 15 лет тюремного заключения.

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В Королёве подростки избили женщину из-за просьбы вести себя потише
#дтп
#лес
#авария
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#прокуратура
#пдд
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#нарушение
#происшествия
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В Королёве подростки избили женщину из-за просьбы вести себя потише
29 апреля 2024, 22:15

Фото: iStock/blinow61

В подмосковном Королёве подростки избили женщину из-за просьбы «вести себя потише». Об этом сообщает ГУМВД РФ по Московской области в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в ночь на 29 апреля житель Королёва подал заявление в полицию об избиении супруги.

В сообщении ведомства говорится, что во дворе дома по улице Грабина женщина 1967 года рождения сделала замечание шумной компании подростков и попросила «вести себя потише». В ответ на это они избили пенсионерку.

В результате полицейские задержали молодых людей 2005 и 2006 годов рождения.

В настоящее время полиция устанавливает личности остальных участников конфликта.

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#королёв
#подмосковье
#избиение
#пенсионерка
#подростки
#полиция
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В Липецкой области нашли тело пропавшего зампрокурора на транспорте Коняева
29 апреля 2024, 21:13

Фото: iStock/gorodenkoff

Пропавшего липецкого зампрокурора на транспорте Сергея Коняева обнаружили мёртвым рядом с автомобилем в Краснинском районе области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, Коняев задолжал порядка 150 тысяч долларов.

Последний раз мужчину видели 18 апреля в Ельце, когда он выходил из дома и садился в машину, чтобы поехать на работу. Однако до неё он так и не доехал.

Следственный комитет ранее возбудил дело по статье Уголовного кодекса об убийстве. Коняева разыскивали по всей территории Липецкой области.

Ранее сообщалось, что председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева задержали в ДНР по подозрению в растрате в особо крупном размере.

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#липецкая область
#смерть
#убийство
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#следственный комитет
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