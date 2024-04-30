Защищавший Ефремова адвокат оказался при смерти после ранения на СВО

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев находится в критическом состоянии после ранения в зоне специальной военной операции. Об этом информирует Starhit, ссылаясь на близкого друга и помощника Пашаева.
Как утверждает источник, группа, в которой находился экс-защитник Ефремова, попала под обстрел под Угледаром в ДНР.
Пашаев был лишён статуса адвоката в 2020 году из-за заявлений в СМИ. Юрист выбрал стратегию отрицания вины, пытаясь доказать, что актера Михаила Ефремова не было за рулем его собственной машины в момент смертельной аварии в Москве.
Актер заявлял, что Пашаев предлагал ему «купить свидетелей» для суда. Он отметил, что его экс-защитник уверял, что знает людей, которые смогут дать в суде необходимые показания, а именно — скажут, что не видели артиста за рулем автомобиля. В итоге Ефремова осудили на 7,5 лет лишения свободы.
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«Эльман и другие ребята сейчас в окружении противника, он при смерти, сильно ранен: с дрона на них сбросили снаряд, у него прострелена нога, контузия. Он в сознании, но еле говорит», — рассказал друг адвоката.
Пашаев был лишён статуса адвоката в 2020 году из-за заявлений в СМИ. Юрист выбрал стратегию отрицания вины, пытаясь доказать, что актера Михаила Ефремова не было за рулем его собственной машины в момент смертельной аварии в Москве.
Актер заявлял, что Пашаев предлагал ему «купить свидетелей» для суда. Он отметил, что его экс-защитник уверял, что знает людей, которые смогут дать в суде необходимые показания, а именно — скажут, что не видели артиста за рулем автомобиля. В итоге Ефремова осудили на 7,5 лет лишения свободы.
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Алина Юрчак