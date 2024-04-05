Лидера группы «Любэ» госпитализировали в Москве

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев госпитализирован в одну из столичных больниц из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает «112».
Музыкант приехал вместе с личным врачом. Ему проведут полное обследование, а также процедуру по восстановлению кардиовертера, который ранее Расторгуеву имплантировали.
Напомним, в 2017 году у певца обнаружили патологию сердца, медики диагностировали аритмию.
Ранее сообщалось, что актриса Светлана Светличная была экстренно госпитализирована в Москве. Артистка вызвала медиков после того, как ей стало плохо. Ей диагностировали острый коронарный сидром, который связан с нарушением кровотока.
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Напомним, в 2017 году у певца обнаружили патологию сердца, медики диагностировали аритмию.
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Екатерина Коршунова