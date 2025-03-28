Лидера группы «Мумий Тролль» потребовали признать иностранным агентом

Недавно во всем мире отметили День таксиста. Транспортный эксперт Павел Яблоков рассказал об основных отличиях услуг такси нынешнего и прошлого. По его словам, сейчас сервис полностью приспособлен для интровертов, так как указывая в приложении маршрут из точки А в точку Б, он может поставить пункт об отказе общения с водителем.