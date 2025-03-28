Лидера группы «Мумий Тролль» потребовали признать иностранным агентом

Илья Лагутенко (фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
Лидера российской рок-группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко призвали признать иностранным агентом. С соответствующим заявлением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
В беседе с NEWS.ru он указал, что музыкант ездит с турами по Европе и, соответственно, получает там деньги, что можно назвать иностранным финансированием.
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«Во-первых, он катается по странам НАТО, это давно всем известно, что он проводит там концерты. Это и есть прямое финансирование от стран НАТО, уже можно спокойно признавать его иноагентом. Мы за ним давно наблюдаем, смотрим, где он катается, где он дает концерты», — пояснил глава ФПБК.Бородин добавил, что будет направлять соответствующий запрос в Генпрокуратуру, а источники финансирования изучит Росфинмониторинг.
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