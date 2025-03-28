Анастасия Решетова призналась, что хочет родить второго ребенка

Анастасия Решетова (Фото: Телеграм @reshetovalife)
Модель Анастасия Решетова выразила желание родить второго ребенка на фоне информации о скором пополнении в семье Тимати.
Решетова воспитывает сына от Тимати. После рождения малыша пара распалась. Тем не менее бывшие влюбленные общаются ради их общего ребенка. Ратмир живет с папой, однако иногда проводит время с отцом.
Оказалось, что Анастасия совсем не прочь родить еще одного наследника. На эту мысль ее натолкнул ребенок ее подруги.
Это заявление прозвучало на фоне новостей о беременности девушки Тимати. При этом сама Валентина Иванова эту информацию опровергла.
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Оказалось, что Анастасия совсем не прочь родить еще одного наследника. На эту мысль ее натолкнул ребенок ее подруги.
«Дамирчик вызвал желание иметь еще одного ребенка», — призналась Анастасия.
Это заявление прозвучало на фоне новостей о беременности девушки Тимати. При этом сама Валентина Иванова эту информацию опровергла.
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Элина Позднякова