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Анастасия Решетова призналась, что хочет родить второго ребенка

Анастасия Решетова (Фото: Телеграм @reshetovalife)

Анастасия Решетова (Фото: Телеграм @reshetovalife)

Модель Анастасия Решетова выразила желание родить второго ребенка на фоне информации о скором пополнении в семье Тимати.
Решетова воспитывает сына от Тимати. После рождения малыша пара распалась. Тем не менее бывшие влюбленные общаются ради их общего ребенка. Ратмир живет с папой, однако иногда проводит время с отцом.

Оказалось, что Анастасия совсем не прочь родить еще одного наследника. На эту мысль ее натолкнул ребенок ее подруги.

«Дамирчик вызвал желание иметь еще одного ребенка», — призналась Анастасия.

Это заявление прозвучало на фоне новостей о беременности девушки Тимати. При этом сама Валентина Иванова эту информацию опровергла.

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Сын Гагариной поздравил ее с днем рождения и растрогал до слез
28 марта 2025, 17:03

Полина Гагарина (Фото: Instagram*/gagara1987)

Сын певицы Полины Гагариной Андрей поздравил ее с 38-летием, растрогав до слез. Его слова приводит Rocket Mag.
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«На «Майбахах» люблю ездить»: Прохор Шаляпин рассказал, какой подарок примет от любимой женщины
Певец Шаляпин заявил, что будет рад любому автомобилю в подарок
28 марта 2025, 16:48

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин заявил, что готов принять в подарок от любимой женщины любой автомобиль, хотя сам любит ездить на «Майбахах» и «Мерседесах». Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, сам он ездит на недорогом, скромном авто, но «только по магазинам». В основном, признался артист, он передвигается на такси или на машине, которую ему предоставляют во время съемок.
«Дареному коню зубы не смотрят. Сейчас даже самая простая машина дорогая. Поэтому буду рад тому, что подарят. Не откажусь ни от каких подарков», — отметил Шаляпин.
Певец добавил, что сам любит минивэны и просторные машины, в основном, представителей немецкого автопрома.
«На каких машинах я езжу? На самых лучших. На «Майбахах» люблю ездить, на «Мерседесах». Очень нравятся «Гелендвагены» всех последних моделей. В общем, я за комфорт», — пояснил он.
Однако Шаляпин добавил, что любит и московский общественный транспорт. Такой способ передвижения ему нравится из-за его скорости и отсутствия пробок.
«В этом я не привередлив», — подчеркнул артист.
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Дочь юмориста Михаила Задорнова выложила снимок с мужем-ливанцем
28 марта 2025, 16:28

Елена Задорнова (Фото: Instagram*/jzadornova)

Дочь российского юмориста Михаила Задорнова Елена выложила в соцсети фотографию с мужем-ливанцем. Родственница знаменитости запечатлена с супругом Али Тартуси на Мальте.
Пара познакомилась в Париже и зарегистрировала отношения в 2021 году. Художница не афиширует свою личную жизнь. То что у Елены Задорновой двое детей стало известно только летом 2023 года. В декабре того же года она назвала себя «трижды матерью». Позже пояснила, что они с Тартуси воспитывают троих девочек.

Фото: Instagram*/jzadornova

Михаила Задорнова не стало на 70-жизни году 10 ноября 2017 года. У артиста был рак мозга. Ранее стало известно, кто из российских звезд показал неудачную фотографию.

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Покинувшую Россию бывшую жену Епифанцева обвинили в шантаже
Художник обвинил Анастасию Веденскую в шантаже
28 марта 2025, 16:03

Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Бывшую супругу Владимира Епифанцева Анастасию Веденскую друг-художник обвинил в шантаже и манипуляциях, сообщает портал «Страсти».
Напомним, Кузьмич прославился в 2024 году своими скандальными акциями. Анастасия, покинувшая Россию, поддерживала его, хотя сам Алексей этого просил.

Он заявил, что экс-жена Владимира Епифанцева подталкивала его к провокационным поступкам ради своего проекта.

«Режиссер очень просил, чтобы я сделал что-нибудь великое для фильма, ну или новую акцию, после которой, желательно, конечно, чтобы возникли тюрьма или депортация», — рассказал Кузьмич.

Получив отказ, Веденская начала шантажировать своего приятеля и распространять про него различные слухи. Тогда Кузьмич принял решение больше не работать с ней и запретил женщине использовать любые материалы с его участием.

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Короткий брак с Варущенко и роман с Кузнецовым: почему Алена Коломина развелась с мужем и какой для нее идеальный мужчина
28 марта 2025, 15:57

Алена Коломина (фото: Instagram* / @kolomina_alena)

Алена Коломина — актриса театра и кино, на счету которой более 70 ролей в фильмах и сериалах. Однако за кулисами её успешной карьеры скрываются непростые жизненные испытания. В её личной жизни были и счастливые моменты, и непростые расставания. 28 марта актрисе исполняется 38 лет, и «Радио 1» расскажет о её коротком браке, романе с Кириллом Кузнецовым, причинах расставаний и надеждах на будущее.

Детство Алены Коломиной и ее путь к сцене


Будущая звезда сериалов «Березка» и «Смерш. Новое» родилась 28 марта 1987 года в Ворошиловграде. Её родители были далеки от мира искусства: отец работал на аккумуляторном заводе, а мама была товароведом. Однако Алена с детства тянулась к творчеству.

Сначала её увлекала акробатика, затем она занялась прыжками в воду и даже стала мастером спорта. Но любовь к сцене пересилила — она посещала театральную студию «МЭТЛУГ», участвовала в постановках «Питер Пэн» и «Алиса в стране чудес» и в итоге решила посвятить себя актёрской профессии.

Алена Коломина (фото: Instagram* / @kolomina_alena)

Личная жизнь Алены Коломиной


Короткий брак: сказка без счастливого конца


Алена познакомилась с актёром Алексеем Варущенко на пробах. Между ними сразу возникла искра, и их роман развивался стремительно. Алексей быстро сделал предложение, и они поженились.

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Вскоре родились дети: в 2014 году сын Петр, а в 2017 году дочь Нина. Но даже рождение детей не смогло сохранить их семью. Постепенно чувства угасли, уступив место разногласиям. Несмотря на развод, у них остались тёплые воспоминания и, главное, неразрывная связь — общие дети.

Почему Коломина и Варущенко развелись


Одной из причин разрыва стала профессиональная ревность. Карьера Алены стремительно шла вверх, её активно приглашали в кино и сериалы, а у Алексея были в основном второстепенные роли. Он добился успеха в театре, но избегал просмотра работ супруги. Это недопонимание повлияло на их отношения и привело к расставанию.

«Когда я начала активно сниматься, почувствовала со стороны Алексея профессиональную ревность: он не смотрел мои работы, ему это было сложно. Хотя, с другой стороны, у него были достойные роли в театре», — поделилась актриса.

Несмотря на это, бывшие супруги сумели сохранить уважение друг к другу ради детей.

Алена Коломина (фото: Instagram* / @kolomina_alena)

Алена и Алексей смогли наладить дружеские отношения. Они ставят на первое место интересы Петра и Нины. Алексей активно участвует в воспитании детей, а иногда они даже проводят время всей семьёй — вместе гуляют или отдыхают, создавая уютную атмосферу для детей.

Роман Алены Коломиной с Кириллом Кузнецовым


После развода Коломина закрутила роман с актёром Кириллом Кузнецовым. Их отношения выглядели идеальными: романтические фото в соцсетях, совместные прогулки, знакомство Кирилла с детьми Алены. Многие верили, что этот союз приведёт к созданию новой семьи.

Однако жизнь внесла свои коррективы. Работа заставляла их часто находиться в разных городах, а разлуки со временем разрушили отношения. Алена призналась, что «жизнь в разных городах слишком затянулась», и это стало главной причиной расставания.

Несмотря на разрыв, актриса не теряет веру в любовь и сосредоточилась на детях и карьере.

Чего Коломина ждёт от будущего избранника


Алена мечтает о мужчине, с которым сможет чувствовать себя слабой и защищённой. Для неё важно, чтобы рядом был надёжный и заботливый человек, который сможет не только построить с ней отношения, но и найти общий язык с её детьми.

Алена Коломина (фото: Instagram* / @kolomina_alena)

Также ей важна эмоциональная близость. Она ценит мужчин, которые умеют открыто говорить о своих чувствах, любят обсуждать впечатления, ходить в театр и кино, а главное — проявляют любовь не только словами, но и поступками.

«Устала я немного сама решать все проблемы. Мне нужна забота. Хочется ощущать себя защищенной, побыть слабой рядом с сильным, надежным мужчиной. Но все сложнее, когда у тебя двое детей. Просто так кого-то не приведешь и размениваться на несерьезные интрижки не будешь», — рассказала Коломина.

Чем сейчас занимается Алена Коломина


Актриса активно снимается в кино и играет в театре. В 2023 году вышли фильмы с её участием: «Качели под куполом», «Гид и большие соблазны», «Счастье не за горами», «Загадка Евклида», «Загадка Римана», «Загадка Ферма»;, «Загадка Монти Холла».

Алена Коломина (фото: Instagram* / @kolomina_alena)

А в 2024 году зрители увидели её в сериале «Зло», а также в грядущих проектах: «Загадка Сангаку», «Немезида», «Старушки в бегах — 3», «Чары любви», «Загадка Эйлера».

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