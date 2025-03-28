«Мама — лучший психолог»: сын Гагариной растрогал ее до слез своим поздравлением

Полина Гагарина (Фото: Instagram*/gagara1987)
Сын певицы Полины Гагариной Андрей поздравил ее с 38-летием, растрогав до слез. Его слова приводит Rocket Mag.
«Мама — это и есть самый лучший психолог, мама — самый лучший человек, который может что-либо посоветовать в твоей жизни!» — произнес молодой человек.По его словам, именно мама может сказать то, что не могут доктора или психологи. На дне рождения Гагариной присутствовали самые близкие люди и друзья, включая певца Диму Билана. Полина Гагарина тем временем продолжает поражать поклонников энергетикой, перевоплощением и мощным голосом. Все подробности о сегодняшней жизни исполнительницы в нашем материале.
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Никита Кротов