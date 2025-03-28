«Мама — лучший психолог»: сын Гагариной растрогал ее до слез своим поздравлением

Алена Коломина — актриса театра и кино, на счету которой более 70 ролей в фильмах и сериалах. Однако за кулисами её успешной карьеры скрываются непростые жизненные испытания. В её личной жизни были и счастливые моменты, и непростые расставания. 28 марта актрисе исполняется 38 лет, и «Радио 1» расскажет о её коротком браке, романе с Кириллом Кузнецовым, причинах расставаний и надеждах на будущее.