Юрист назвал причину, по которой Долину могут обязать вернуть 112 млн руб за квартиру

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певицу Ларису Долину обяжут вернуть покупательнице ее квартиры Полине Лурье 112 миллионов рублей, если решение суда первой инстанции не изменится. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юриста Александра Хаминского.
«Если решение суда первой инстанции останется без изменений, Долина будет вынуждена вернуть Лурье 112 миллионов рублей», — прокомментировал собеседник агентства.
Летом прошлого года Долина, по ее словам, стала жертвой мошенников, ее квартира арестована, как предмет аферы. В своем иске исполнительница указала, что ее ввели в заблуждение третьи лица, поэтому она пошла на сделку. По информации правоохранителей, аферисты нанесли ущерб знаменитости на сумму свыше 200 миллионов рублей. Квартиру Долиной суд вернул.
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