Лидера интернет-движения инцелов задержали за интим с несовершеннолетней

Фото: сайт СК РФ
Следственный комитет проверяет похождения блогера Алексея Поднебесного в Петербурге. 46-летнго мужчину, лидера общества неспособных найти сексуального партнера (инцелов), сняли целующимся с 15-летней фанаткой. На кадрах блогер трогает девушку за грудь.
«Пользователи социальных сетей высказывают мнение, что в силу возраста подросток может находится под давлением взрослого человека», – сообщает Следком.
Сам инцел сообщил подписчикам, что его задержала полиция. По версии Поднебесного, девушка уверяла, что ей 23 года. При этом «веля себя развязано», считает мужчина.
Ранее жертва вынужденного целибата уже попадала в скандальную ситуацию. Весной блогер публиковал пошлые и агрессивные видео в адрес девушек, которые ему отказали.
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