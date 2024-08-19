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Лидера интернет-движения инцелов задержали за интим с несовершеннолетней

СК проверяет страдающего без секса блогера за интим с несовершеннолетней
19 августа 2024, 22:22
Фото: сайт СК РФ

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет проверяет похождения блогера Алексея Поднебесного в Петербурге. 46-летнго мужчину, лидера общества неспособных найти сексуального партнера (инцелов), сняли целующимся с 15-летней фанаткой. На кадрах блогер трогает девушку за грудь.
«Пользователи социальных сетей высказывают мнение, что в силу возраста подросток может находится под давлением взрослого человека», – сообщает Следком.

Сам инцел сообщил подписчикам, что его задержала полиция. По версии Поднебесного, девушка уверяла, что ей 23 года. При этом «веля себя развязано», считает мужчина.



Ранее жертва вынужденного целибата уже попадала в скандальную ситуацию. Весной блогер публиковал пошлые и агрессивные видео в адрес девушек, которые ему отказали.

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Пулемётная очередь: Сейсмолог Чебров объяснил землетрясение на Камчатке
19 августа 2024, 20:59

Фото: iStock/geyzer

Директор Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров заявил, что землетрясение на Камчатке является нормальным явлением для этого сейсмически активного региона.
Он также опроверг связь природного явления с землетрясением в Японии, произошедшим незадолго до камчатского.

«Толчки на Камчатке не связаны с недавним землетрясением в Японии. Камчатка – сейсмически активный регион, и такие землетрясения для него норма. Все жители этой части России должны быть готовы к ним. Текущие толчки силой 7 баллов – это обычное землетрясение, которое происходит раз в 6-8 лет. С точки зрения человека это событие может быть редким, но с геологической точки зрения они идут как пулеметная очередь», – пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее Данила Чебров сообщал, что афтершоки после землетрясения на Камчатке будут продолжаться ещё долго.

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#опасность
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Адвокат Тарнопольская признала возможное банкротство Блиновской
19 августа 2024, 20:50

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Партнёр коллегии адвокатов «Юков и партнёры» Светлана Тарнопольская назвала возможным признание судом блогера Елену Блиновскую банкротом.
«Признание банкротом и введение процедуры реализации имущества вполне возможно. Особенно если целью такого банкротства, как заявлено, является реализация имущества именно для погашения налоговой задолженности. «Свою» кандидатуру финансового управляющего должнику суд назначить в таком банкротстве не даст», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Тарнопольская.

Она добавила, что если банкротство всё же признают, то продать недвижимость, на которую наложен арест в рамках этого уголовного дела станет непростой задачей.

Ранее стало известно, что «Королеве марафонов» Елене Блиновской продлили арест на полгода.

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#суд
#арест
#недвижимость
#банкротство
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Перечислены максимально полезные грибы
Биотехнолог Куликов заявил о большой пользе белых грибов и вешенок
19 августа 2024, 20:30

Фото: iStock/Romanovskyy

Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов заявил, что максимально богатыми витаминами грибами считаются белые грибы и вешенки.
«Грибы являются источником витамина D, необходимого для регуляции обмена кальция и фосфора в организме человека и влияющего на иммунитет. Для жителей Москвы и других регионов с малым количеством солнечных дней в году грибы могут стать хорошей альтернативой покупным витаминным комплексам в качестве источника витамина D», — добавил в беседе с Газета.ру Куликов.

Также, по его словам, грибы содержат «витамин красоты» (В: В2) и элемент, положительно влияющий на сердечно-сосудистую систему (В3).

Ранее сообщалось, что грибы, относящиеся к редкому виду ежовик коралловидный, стали попадаться в лесах Московской области после обильных июльских дождей.

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#грибы
#иммунитет
#здоровье
#витамины
#питание
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«Вашего сына реабилитировали после расстрела»: как вместо Чикатило казнили невиновного человека
19 августа 2024, 19:30

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

В 1978 году в городе Шахты произошло страшное преступление. Была убита девятилетняя девочка, тело которой спустя несколько дней обнаружили правоохранители. Оперативники сначала вышли на след настоящего убийцы, но затем задержали и представили суду невиновного. Что известно о самой громкой ошибке милиционеров в деле Чикатило расскажет редакция «Радио 1».

Показания очевидцев


Помочь правоохранителям выйти на след предполагаемого убийцы смогла местная жительница. Она рассказала милиционерам, что в день пропажи девочки видела ее в компании со странным мужчиной. Внимание бдительной женщины привлекла яркая куртка ребенка и странная манера общения мужчины, в которой было что-то пугающее.


Чикатило вне подозрения


Женщина помогла оперативникам составить фоторобот незнакомца. Вскоре мужчину на ориентировке опознали. Им оказался бывший учитель русского языка и литературы Андрей Чикатило. Ранее педагог позволял себе приставать к девочкам, за что был уволен из школы. Примечательно, что тело убитой девочки было найдено неподалёку от дома, где проживал Чикатило, однако прямого доказательства причастности бывшего преподавателя к преступлению не было.

Кроме того, о Чикатило соседи отзывались как о примерном семьянине, имеющем двоих детей, что также помогло ему остаться вне подозрения.


Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Суд над невинным


Неподалеку от места обнаружения трупа девочки проживал еще один кандидат на роль убийцы – Александр Кравченко. Прежде мужчина уже был судим за такое же убийство 9-летней девочки.

По сути, его темное прошло и легло в основу обвинения. Следователей не смутил тот факт, что Кравченко не был похож на мужчину с фоторобота, а его семья настаивала на том, что в тот роковой вечер, когда произошло убийство, он находился дома. Пробыв в изоляторе несколько дней, Кравченко сознался в убийстве ребенка.

Уже на суде он впервые заявил, что оклеветал себя из-за давления следователей. Но его слова уже не имели никакого значения. Его признали виновным и приговорили к высшей мере наказания – смертной казни. Приговор привели в исполнение.


Признание маньяка


Несмотря на то, что маньяк был задержан, в Ростове продолжили находить тела изувеченных женщин. Завершилась чреда серийных убийств только в ноябре 1990-го после задержания Андрея Чикатило. Изначально убийство девятилетней девочки Чикатило не вменяли, но позже он признался в этом сам.
На счету маньяка – 48 убийств и три покушения. Однако речь идет о доказанных эпизодах. Сам серийный убийца заявляет, что убил 61-го человека, однако тела жертв найдены не были. Так, чудовищная ошибка правоохранителей привела к десяткам смертей.

Фото: iStock/aga7ta

Сообщение матери


Уже после того, как вина Чикатило была доказана, правоохранители пришли к матери Кравченко и сообщили, что он посмертно оправдан.

«Ваш сын реабилитирован, но уже расстрелян. Реабилитирован посмертно», – со скорбью сообщил визитер.
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Умер академик РАН, создатель биомедицинской электрохимии Валерий Сергиенко
Умер академик РАН, руководитель ФМБА Валерий Сергиенко
19 августа 2024, 19:30

Фото: ФМБА России

Скончался выдающийся ученый, академик РАН, руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина Валерий Сергиенко. Об этом сообщает пресс-служба ФМБА России 19 августа.
Сергиенко занимался разработкой физико-химических методов диагностики и лечения заболеваний. Стоял у истоков биомедицинской электрохимии. Под его руководством в России создали противовирусный препарат «Панавир», который получил премию Правительства РФ в области науки и техники в 2013 году.

Валерий Иванович защитил 11 докторских и более 20 кандидатских диссертаций. Он опубликовал около 400 научных работ и создал серию учебников для студентов медицинских вузов. Его работы использовались в учебных заведениях более двадцати лет. Сергиенко также является автором более 60 изобретений.

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#ран
#медицина
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Аналитик Ульянов раскрыл, как избежать кражи данных через смарт-часы
Аналитик Ульянов рекомендовал использовать надёжные бренды
19 августа 2024, 19:19

Фото: iStock/Sinenkiy

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил, что риск утечки данных через смарт-часы, которые собирают информацию через смартфоны и передают её различным сервисам и приложениям, устранить окончательно невозможно.
Однако, по его словам, этот риск можно минимизировать, если использовать устройства надёжных крупных брендов.

«Есть небольшие производители, для которых после утечки ничего не поменяется. Когда мы говорим о компаниях, которые работают в масштабах всего мира, то, если выяснится подобное, это может вызвать цепную реакцию отказов от их устройств и сервисов. Поэтому большие игроки не заинтересованы в недовольстве пользователей», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Ульянов.

Кроме этого, рекомендуется периодически обновлять ПО в части безопасности, придумывать разные логины и пароли для сервисов.

До этого генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы», председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предлагал ввести школьные сим-карты в целях безопасности.

«Сегодня дети имеют доступ к мобильному контенту, связанному с образованием. Общее образование в России является бесплатным, то в данном случае трафик, который дети используют для доступа к образовательным материалам тоже должен быть бесплатным. Значит, Минпросвещения РФ и телекоммуникационные компании должны внедрить школьные сим-карты, которые смогут ограничить доступ детей к нежелательному контенту и дать детям возможность получить дополнительные бесплатные знания», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Рыбальченко.

Ранее куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова сообщала, что злоумышленники создают фальшивые интернет-магазины, предлагающие распродажи школьной одежды, учебников и канцтоваров.

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#технологии
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Жительниц Подмосковья пригласили на форум «Женщина третьего тысячелетия»
19 августа 2024, 19:05

Фото: iStock / shironosov

14-15 ноября на площадке Культурного центра Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России пройдёт III Международный форум «Женщина третьего тысячелетия». Об этом сообщили организаторы форума.
«Международный форум «Женщина третьего тысячелетия» - уникальная площадка для объединения женщин-лидеров регионов Росси и зарубежных дружественных стран. Цель – обмен опытом и знакомства с передовыми практиками, обсуждение роли женщины в современном мире», – говорится в сообщении.
На форуме планируют пленарное заседание; стратегические и экспертные сессии; дискуссионные площадки; заседание Международного дискуссионного клуба VISION 3000, презентация регионов России и зарубежных стран.

Также предусмотрены организация деловых встреч, обсуждение актуальных социальных, культурных, межнациональных и экономических проблем, налаживание и координация связей с международным женским движением, живой диалог женщин-практиков полезные мастер-классы и ценные уроки от настоящих гуру в своих областях и многое другое.

На форуме также будет развёрнута выставка продукции предприятий малого и среднего бизнеса, медицины, туризма и ремёсел «Руками женщины». Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

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#форум
#россия
#мид
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Игорь Сафронов раскрыл значение тельняшки
19 августа 2024, 18:57

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Президент городского клуба «Что? Где? Когда?» и организатор праздника «День тельняшки» Игорь Сафронов рассказал, что тельняшка, являющаяся на самом деле нательным бельём, является символом отваги и смелости.
Об этом он рассказал к 150-летию со дня появления этой части гардероба на отечественном флоте.

«Тельняшка была и остаётся нательным бельем. В вырезе бушлата должно было быть видно всего три полоски, означающих три великие победы – в Гангутском, Чесменском и Синопском сражениях. Именно она стала символом смелости и отваги в годы Великой Отечественной войны. В годы революции тельняшки тоже были, но их матросы носили под бушлатами», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» Сафронов.

Кроме этого, сегодня отмечается Всемирный день гуманитарной помощи. Так, Россия является партнёром ООН по вопросам чрезвычайного гуманитарного реагирования, а наша МЧС совместно с другими органами государственной власти оказывает гуманитарную помощь нуждающимся странам. Как пишет Общественная Служба Новостей, сотрудничество ООН с МЧС РФ в этой области началось с 1993 года. За это время было проведено 500 гуманитарных операций в более чем 80 странах.

Ранее сообщалось, что сегодня, 19 августа 2024 года, православные отмечают большой церковный праздник — Преображение Господне.

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#одежда
#помощь
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Из Дубны за день отправили 500 кг помощи жителям Курской области
19 августа 2024, 18:32

Фото: пресс-службе администрации г. о. Дубна

В Дубне собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области. Она поступает от частных лиц, предприятий и организаций города, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Всё, что принесли горожане, отправляют в областной распределительный центр.
«Хочу поблагодарить всех за участие в сборе гуманитарной помощи в нашем наукограде. Для нас и для всех это очень важно. Отдельно хочу сказать спасибо нашим фармацевтическим компаниям. Они передали огромную партию медикаментов, и мы их отвезли», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Сбор гуманитарной помощи открыт в помещении молодёжного центра «Инициатива». Там работают «Волонтёры Подмосковья» и активисты МГЕР. В итоге только в понедельник от дубненцев курянам отправили более 30 коробок с продуктами и средствами личной гигиены – всего порядка 500 кг грузов.

Сейчас сбор продолжается. Необходимы также новое постельное бельё, обувь, одежда, памперсы для детей, моющие средства, канцелярия и мелкая бытовая техника.

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