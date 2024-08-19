Для расправившейся с сожителем бывшей журналистки РБК запросили срок

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Прокурор запросил 8 лет колонии для экс-журналистки РБК Оксаны Гончаровой. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Гаранина.
Гаранин отметил, что осужденная вину в расправе не признает и заявляет, что действовала в рамках самообороны. Защита Гончаровой просит о назначении более мягкого наказания.
Ранее коллегия присяжных признала женщину виновной.
Напомним, инцидент произошел в 2022 году. Оксана Гончарова напала на сожителя и заколола его ножницами, когда он выпивал вместе с другом в ее квартире. Мужчина был госпитализирован, однако спасти его не удалось.
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Ранее коллегия присяжных признала женщину виновной.
Напомним, инцидент произошел в 2022 году. Оксана Гончарова напала на сожителя и заколола его ножницами, когда он выпивал вместе с другом в ее квартире. Мужчина был госпитализирован, однако спасти его не удалось.
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Екатерина Коршунова