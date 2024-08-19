«Попа в трусах и батюшка»: Бузова собралась венчаться и показала, куда на самом деле тратит гонорары

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
Эпатажная певица Ольга Бузова со времен участия в телепроекте «Дом-2» подвергается критике со стороны общественности. Одни упрекают ее в легкомысленности, другие судят за откровенные наряды и отсутствие комплексов. Однако мало кто знает, что артистка занимается благотворительностью, на которую уходит значительная часть ее гонораров. Редакция «Радио 1» расскажет, куда артистка потратила все средства с концерта и какие изменения произошли в ее личной жизни.
Храм в Адыгее
Ольга Бузова сообщила, что часть своих гонораров тратит на строительство храма в Новой Адыгее.
«Долго думала говорить об этом или нет, но всё же решила показать, что уже у нас получается. Возможно, мой пример вдохновит многих. Делать добро ‒ это не только мыслить по-доброму, но и совершать благие поступки. Вы уже знаете, что я помогаю строить храм в Новой Адыгее. Я продолжаю это делать. Там я буду венчаться и крестить детей», ‒ написала исполнительница на своей странице в социальной сети.
Накануне Бузова лично приехала на стройку, чтобы посмотреть, как ведутся работы. Она рассказала, что деньги, собранные на концерте в Краснодаре, полностью ушли на строительство. Идею об оказании помощи в строительстве храма также поддержал директор артистки Арам Арчер.
Однако благой порыв артистки оценили не все. Пользователи Сети стали обвинять ее в неискренности и «показушности».
«Показывать попу в трусах, а следом батюшку. Я в шоке!», «Показуха», «Искренности её не верю, какой венчаться, с кем?! Зачем?!» ‒ разразились пользователи в комментариях.
Личная жизнь Бузовой
Фото: соцсети О.Бузовой
Прежде Ольга Бузова поделилась в своих социальных сетях новостью о том, что в ее жизни появился мужчина. Личность избранника она не раскрывает и прячет за смайликом его лицо. Внимательные поклонники певицы обратили внимание на то, что на правом безымянном пальце артистки появилось кольцо. Возможно, венчание и крещение детей действительно не за горами.
Прежде некоторые подробности о личной жизни артистки привел ее бывший возлюбленный бизнесмен-сыровар Денис Лебедев, с которым певица познакомилась в телешоу. Мужчина указал на то, что артистка злоупотребляет спиртным и в отношениях с ним позволяла себе нападки и претензии в его сторону. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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