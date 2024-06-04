Голая вечеринка в день защиты детей: что грозит Бузовой за скандальное выступление в Уфе

Ольга Бузова (Фото: byzovahouse / Telegram-канал)
1 июня в Уфе прошел первый VK Fest — музыкальный фестиваль с Ольгой Бузовой и другими звездами. По словам организаторов, на мероприятие было продано 13 000 билетов. На сцене певица появилась в чёрном кожаном боди с полупрозрачной вставкой на животе и глубоким декольте.
Кто раскритиковал Ольгу Бузову, какое наказание ей грозит, какие требования для артистов к одежде будут введены — в материале «Радио 1».
Ольгу Бузову раскритиковали за откровенный наряд
Выступление певицы на концерте в Уфе в откровенном наряде в День защиты детей возмутило местных жителей. Они выразили свое недовольство в социальных сетях.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина подчеркнула, что между «голой вечеринкой», которую устроила блогер Анастасия Ивлеева, и выступлением Бузовой в полуголом виде в день защиты детей нет никакой разницы.
По словам Мизулиной, в то время как Россия проводит специальную военную операцию, идёт гражданская война на Украине и гибнут люди, часть общества живёт в «каком-то другом мире» и продвигает ценности, которые уже уходят в прошлое.
Депутат Рустем Ахмадинуров заявил, что выступление Бузовой в таком наряде перед подростками недопустимо.
Священник Русской Православной Церкви, автор книг и блогер Павел Островский заявил, что скандал вокруг концерта был спровоцирован эпатажным нарядом артистки.
СК заинтересовался откровенным нарядом Бузовой на концерте в Уфе
СК в Башкирии начал изучать жалобы пользователей соцсетей на откровенный наряд Ольги Бузовой, в котором она предстала перед зрителями на концерте в Уфе в День защиты детей.
В Госдуме после скандала с Бузовой предложили ввести для артистов требования к одежде
Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо главе Минкульта Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, не предполагающих возрастных ограничений.
Как считает депутат, «не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику». В качестве примера парламентарий привела ситуацию с выступления Ольги Бузовой в Уфе.
По мнению Филатовой, сценический образ исполнителя должен соответствовать мероприятию и и публике.
Ольга Бузова принесла извинения за «оскорбительный наряд» на концерте на Дне защиты детей в Уфе
Певица через свой Telegram-канал обратилась к Уфе. Артистка объяснилась перед зрителями шоу.
Юрист разъяснил, какое наказание ждет певицу
Российский адвокат, правозащитник и общественный деятель, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Карабанов Александр Львович в беседе с «Радио 1» рассказал, что грозит Ольге Бузовой.
По его словам, своим нарядом актриса никаких норм и прав не нарушила. Однако юрист отметил, что Ольга должна была выбирать наряд, который соответствует тематике мероприятия и аудитории. Он также добавил, что массовой волной негодования, возможно, получится повлиять на сценический образ артистов.
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Ольгу Бузову раскритиковали за откровенный наряд
Выступление певицы на концерте в Уфе в откровенном наряде в День защиты детей возмутило местных жителей. Они выразили свое недовольство в социальных сетях.
«Ну уж не в таком виде выходить. Решила переплюнуть голую вечеринку», — написала одна местная жительница.
«Когда закончится это бесстыдство? Надо запретить выходить на цену в таких нарядах», — добавила другая.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина подчеркнула, что между «голой вечеринкой», которую устроила блогер Анастасия Ивлеева, и выступлением Бузовой в полуголом виде в день защиты детей нет никакой разницы.
«В Уфе случилась своя «голая вечеринка» — в День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в крайне откровенном наряде. Все это посмотрело огромное количество детей и подростков. Жители региона очень возмущены этой ситуацией. И я с ними солидарна», — написала Мизулина в своём Telegram-канале.
По словам Мизулиной, в то время как Россия проводит специальную военную операцию, идёт гражданская война на Украине и гибнут люди, часть общества живёт в «каком-то другом мире» и продвигает ценности, которые уже уходят в прошлое.
«Зачем так провоцировать людей? Особенно в регионе, где много верующих? Чтобы их позлить? Я этого не понимаю», — заключила она.
Бузову раскритиковали за откровенный наряд на выступлении в Уфе в день защиты детей
Депутат Рустем Ахмадинуров заявил, что выступление Бузовой в таком наряде перед подростками недопустимо.
«Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!», — написал он в своём Telegram-канале.
Священник Русской Православной Церкви, автор книг и блогер Павел Островский заявил, что скандал вокруг концерта был спровоцирован эпатажным нарядом артистки.
«Переполох вокруг Ольги Бузовой, спевшей на концерте в труселях, нелеп не по той причине, что кто-либо из адекватных людей считает это нормальным, а в том, что современные отечественные исполнители в подавляющем большинстве используют во время концертов пошлость в том или ином виде. Теперь требуют, чтобы Бузову посадили… Ну так начинайте с Полины Гагариной, которая в тех же труселях не так давно пела в Кремле. Или это другая дверь? Все это просто кость народу, чтобы он ее погрыз, пока все остается на своих местах. Да и в принципе, когда 49% мужчин и 38% женщин в стране считают измену в браке нормальной или допустимой, обсуждать после этого трусы певицы на сцене — это уж какое-то совсем белейшее пальто», — написал он в своём Telegram-канале.
СК заинтересовался откровенным нарядом Бузовой на концерте в Уфе
СК в Башкирии начал изучать жалобы пользователей соцсетей на откровенный наряд Ольги Бузовой, в котором она предстала перед зрителями на концерте в Уфе в День защиты детей.
«Представленные сведения приняты для изучения и принятия мер реагирования в пределах компетенции ведомства», — сообщил старший помощник руководителя управления СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский.
СК заинтересовался откровенным нарядом Бузовой на концерте в Уфе
В Госдуме после скандала с Бузовой предложили ввести для артистов требования к одежде
Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо главе Минкульта Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, не предполагающих возрастных ограничений.
Как считает депутат, «не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику». В качестве примера парламентарий привела ситуацию с выступления Ольги Бузовой в Уфе.
По мнению Филатовой, сценический образ исполнителя должен соответствовать мероприятию и и публике.
«Уважение к зрителям требует соблюдения морально-этических норм и правил поведения, особенно среди артистов, транслирующих свое творчество для молодежи и детей. Выступления в «полуголом» виде уже давно стали нормой для звезд отечественного шоу-бизнеса», — заключила депутат.
Ольга Бузова принесла извинения за «оскорбительный наряд» на концерте на Дне защиты детей в Уфе
Певица через свой Telegram-канал обратилась к Уфе. Артистка объяснилась перед зрителями шоу.
«Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет», — написала она.
Юрист разъяснил, какое наказание ждет певицу
Российский адвокат, правозащитник и общественный деятель, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Карабанов Александр Львович в беседе с «Радио 1» рассказал, что грозит Ольге Бузовой.
По его словам, своим нарядом актриса никаких норм и прав не нарушила. Однако юрист отметил, что Ольга должна была выбирать наряд, который соответствует тематике мероприятия и аудитории. Он также добавил, что массовой волной негодования, возможно, получится повлиять на сценический образ артистов.
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Дарья Осипова