Лидера «Левого фронта» признали террористом и экстремистом

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Росфинмониторинг внес главу «Левого фронта» Сергея Удальцова* в реестр террористов и экстремистов, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
«Удальцов Сергей Станиславович*, 16.02.1977 г.р., г. Москва», — сообщается на сайте Росинформинга.
Удальцова* арестовали 12 января, обвинив его в оправдании терроризма. По его собственным словам, арест произошёл из-за его поддержки уфимского "марксистского кружка», который был признан террористическим сообществом.
Политик является основателем и лидером организации, участники которой придерживаются идеологии социализма, «Левый фронт».
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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
Евгения Парфентьева