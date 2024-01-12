Суд заключил под стражу Сергея Удальцова

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Басманный суд Москвы заключил под стражу лидера «Левого фронта» Сергей Удальцова. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия, которое ранее потребовало арестовать фигуранта уголовного дела об оправдании терроризма.
Решением суда Удальцов будет находиться под стражей до 15 февраля.
Заседание суда проходило в закрытом формате, поскольку документы, обосновывающие арест подсудимого, являются охраняемой законом тайной.
Удальцов рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов в соцсетях, в которых он поддерживает участников «марксистского кружка», арестованных по делу об организации террористической группировки.
При этом, Сергей Удальцов подчеркнул, что не признаёт свою вину.
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Решением суда Удальцов будет находиться под стражей до 15 февраля.
Удальцов рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов в соцсетях, в которых он поддерживает участников «марксистского кружка», арестованных по делу об организации террористической группировки.
При этом, Сергей Удальцов подчеркнул, что не признаёт свою вину.
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Анастасия Чинкова