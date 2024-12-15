Лидеры WorldSkills арестованы по обвинению в хищении 130 миллионов рублей

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Бывшие руководители российского представительства международного проекта WorldSkills арестованы. Их обвиняют в хищении 130 миллионов рублей, выделенных на национальный проект «Демография».
Информацию сообщил журналистам ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
Он пояснил, что в мае текущего года министерством внутренних дел совместно с ФСБ России было зафиксировано хищение государственных средств на сумму более 130 миллионов рублей. Средства были выделены автономной некоммерческой организации WorldSkills Russia в рамках национального проекта «Демография».
К ответственности привлечены административный директор АНО WorldSkills и директор дивизиона Агентства стратегических инициатив.
WorldSkills — международные соревнования профессионального мастерства, Россия участвует в них с 2012 года. В марте 2022 года членство России в WorldSkills International было приостановлено, однако были продолжены внутренние турниры под эгидой WorldSkills Russia или АНО «Агентство развития профессионального мастерства», которое было создано в 2020 году.
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Он пояснил, что в мае текущего года министерством внутренних дел совместно с ФСБ России было зафиксировано хищение государственных средств на сумму более 130 миллионов рублей. Средства были выделены автономной некоммерческой организации WorldSkills Russia в рамках национального проекта «Демография».
К ответственности привлечены административный директор АНО WorldSkills и директор дивизиона Агентства стратегических инициатив.
WorldSkills — международные соревнования профессионального мастерства, Россия участвует в них с 2012 года. В марте 2022 года членство России в WorldSkills International было приостановлено, однако были продолжены внутренние турниры под эгидой WorldSkills Russia или АНО «Агентство развития профессионального мастерства», которое было создано в 2020 году.
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Александр Бойцов