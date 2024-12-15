В Арбитражный суд Москвы подали заявление о банкротстве экс-жены Николая Баскова

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В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о банкротстве дочери основателя ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля Светланы Шпигель. Соответствующая информация появилась в картотеке суда, пишет РБК.
Отмечается, что заявление в сентябре этого года подала «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк». В ноябре дело было принято к производству.
При этом в документах не указывается причина банкротства Шпигель.
По данным СПАРК, Светлана Шпигель владеет по 100% в дистрибьюторах «Биолек» и «Биомед» в Пензе и 33,33% в ООО «Старфарма» в Москве. Также в начале 2000 годов её принадлежало 33% в ООО «Биотэк», которое является дистрибьюторским подразделением холдинга её отца.
Также Шпигель получила известность благодаря браку с певцом Николаем Басковым, который продлился с 2001 по 2008 год. Отец женщины был продюсером артиста, а в 1999 году Борис Шпигель специально для Баскова создал и возглавил продюсерский центр МСК.
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При этом в документах не указывается причина банкротства Шпигель.
По данным СПАРК, Светлана Шпигель владеет по 100% в дистрибьюторах «Биолек» и «Биомед» в Пензе и 33,33% в ООО «Старфарма» в Москве. Также в начале 2000 годов её принадлежало 33% в ООО «Биотэк», которое является дистрибьюторским подразделением холдинга её отца.
Также Шпигель получила известность благодаря браку с певцом Николаем Басковым, который продлился с 2001 по 2008 год. Отец женщины был продюсером артиста, а в 1999 году Борис Шпигель специально для Баскова создал и возглавил продюсерский центр МСК.
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Анастасия Чинкова