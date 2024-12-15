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В Арбитражный суд Москвы подали заявление о банкротстве экс-жены Николая Баскова

Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о банкротстве дочери основателя ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля Светланы Шпигель. Соответствующая информация появилась в картотеке суда, пишет РБК.
Отмечается, что заявление в сентябре этого года подала «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк». В ноябре дело было принято к производству.

При этом в документах не указывается причина банкротства Шпигель.



По данным СПАРК, Светлана Шпигель владеет по 100% в дистрибьюторах «Биолек» и «Биомед» в Пензе и 33,33% в ООО «Старфарма» в Москве. Также в начале 2000 годов её принадлежало 33% в ООО «Биотэк», которое является дистрибьюторским подразделением холдинга её отца.

Также Шпигель получила известность благодаря браку с певцом Николаем Басковым, который продлился с 2001 по 2008 год. Отец женщины был продюсером артиста, а в 1999 году Борис Шпигель специально для Баскова создал и возглавил продюсерский центр МСК.

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Новогодняя ёлка в Кремле оказалась второй по высоте в Европе
15 декабря 2024, 10:40

Фото: istockphoto/Valerii Maksimov

Праздничное новогоднее дерево, доставленное в Кремль из Подмосковья, оказалось вторым по высоте в Европе. Среди натуральных деревьев выше лишь 34-метровая ель, установленная в австрийской столице Вене.
Главная ёлка страны по традиции установлена на кремлёвской Соборной площади, сообщает РИА Новости. Её высота составляет 30 метров, диаметр ствола достигает 60 сантиметров, а размах нижних ветвей — около восьми метров. Возраст зелёной красавицы этого года — 90 лет. Третье место среди ёлок, установленных в европейских столицах, занимает новогоднее дерево, которым будут любоваться жители Рима. Его высота 29 метров. В Варшаве символ Нового года на два метра ниже — 27 метров. В Лондоне высота ели составляет 25 метров.

Для сравнения, высота новогодней ели в Вашингтоне уступает своим заокеанским «подругам» и составляет 24 метра. Интересно, что во многих столицах государств Европы высота праздничной ёлки равна строго 20 метрам. Такие деревья установлены в Будапеште, Амстердаме, Вильнюсе, Афинах и Брюсселе. Самая высокая ель порадует бразильцев в Сан-Паулу. Её высота — 53 метра, но дерево искусственное.

С 2007 года новогодние ели в Кремль доставляются исключительно из Московской области. Третий год подряд главное праздничное дерево России находят в Можайском городском округе.

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#жители
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Россиян предупредили о новом способе мошенничества с номером СНИЛС
Юрист Адамс: мошенники могут оформить микрозайм по номеру СНИЛС жертвы
15 декабря 2024, 10:25

Фото: iStock/Ton Photograph

Мошенники научились использовать номер СНИЛС для различных манипуляций, предупредит гендиректор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
Он подчеркнул, что главная цель мошенников – получение доступа к аккаунту жертвы на «Госуслугах». Если у них имеется доступ к номеру СНИЛС, то процесс восстановления и взлома учётной записи значительно упрощается.

Через портал «Госуслуг» мошенники могут получить персональные данные жертвы, в числе которых паспортные сведения, информация о движимом и недвижимом имуществе, адрес проживания, налоговые данные и многое другое, рассказал Адамс «Газете.Ru».

Имея доступ к порталу, злоумышленники могут оформить субсидии от имени владельца аккаунта, а также изменить регистрационные данные, что повлечёт за собой серьёзные проблемы для жертвы.

Нередко мошенники прибегают к оформлению микрозаймов. Как правило, компании, выдающие кредиты на небольшие суммы, не запрашивают много сведений для идентификации клиента, а вот, например, номер СНИЛС требуется всегда.

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#госуслуги
#документы
#информация
#займ
#кредит
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С 25 декабря в России изменят правила оформления субсидий на оплату ЖКХ
Бондарь: в России изменятся правила оформления субсидий на оплату ЖКХ с 25 декабря
15 декабря 2024, 04:42

Фото: iStock/VvoeVale

Для оформления субсидий на оплату ЖКХ через «Госуслуги» потребуется подпись гражданина в электронном виде. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь для РИА Новости.
«Оформление субсидий на оплату ЖКХ через портал «Госуслуги» потребует электронной подписи гражданина», — объясняет Бондарь.

Изменения вступят в силу с 25 декабря. Предоставление неполного комплекта документов может привести к приостановке рассмотрения заявки на десять рабочих дней.

Бондарь отметил, что подпись может быть как усиленной неквалифицированной, так и квалифицированной. Нововведение позволит повысить безопасность оформления, а также снизить число ошибок и мошенничества при подаче заявок.

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#жкх
#изменения
#госуслуги
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В Госдуме РФ предложили заменить больничные на удаленку
«Известия»: Госдума предложила Минздраву заменить больничные на удаленку
15 декабря 2024, 03:08

Фото: iStock/Chagin

Государственная Дума предложила Министерству здравоохранения России инициативу, по которой граждане смогут выбирать между выходом на больничный и переходом на работу из дома. Данный документ появился в распоряжении «Известий».
Согласно законопроекту, россияне будут подавать обязательное письменное согласие при оформлении больничного листа. По мнению председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова, такое нововведение станет выгодным и для работодателя, и для сотрудников.

Если инициативу одобрят, то тогда последуют изменения в действующей системе оформления больничных. На сегодняшний день она преимущественно реализуется в электронном виде. Из-за этого возникают трудности в процессе официального оформления домашней работы в период болезни. В случае принятия законопроекта, упростится процесс управления персоналом и сделает его более гибким.

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#госдума
#минздрав рф
#больничный лист
#удалённая работа
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Кадыров: салоны красоты с фото девушек в неподобающем виде нужно закрыть
14 декабря 2024, 23:20

Рамзан Кадыров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал закрыть салоны красоты с рекламой, где изображены девушки в неподобающем для мусульманок виде. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
По словам главы республики, реклама с изображением частей тела девушек, которые нельзя показывать, развращает людей. Салоны, использующие такие методы рекламы, нужно закрыть.

«Радио 1» сообщало, что Рамзан Кадыров был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Вручение награды состоялось в ходе торжественной церемонии в Кремле 12 декабря, в День Конституции.

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#рамзан кадыров
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Скончался актер из сериала «Интерны» Ледовских
Актер из сериала «Интерны» Николай Ледовских умер в возрасте 76 лет
14 декабря 2024, 18:57

Фото: iStock/jorgeantonio

Актер, журналист, писатель и поэт Николай Ледовских умер на 77-м году жизни. Об этом информирует портал «Кино-Театр.Ру».
Причина его смерти не уточняется. Согласно информации портала, Ледовских скончался в четверг, 12 декабря.

Николай Ледовских родился 25 сентября 1947 года. Окончил факультет международной журналистики в МГИМО.

На экранах актер начал появляться в 2000-х годах. В его фильмографии есть такие работы, как «Студенты», «УГРО. Простые парни», «Москва. Три вокзала», «Угрюм-река» и «Интерны».

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Сирийцы впервые попали на личный курорт Асада в Латакии
Reuters: жители Сирии побывали на личном курорте семьи Асада в Бурдж-Исламе
14 декабря 2024, 18:12

Фото: iStock/Mohammad Ali Bazzi

Сирийцы впервые попали на частный прибрежный курорт семьи Башара Асада в Бурдж-Исламе на севере провинции Латакия, информирует Reuters.
Данный комплекс был построен около 50 лет назад. Он включает в себя виллу с видом на Средиземное море, частный пляж, несколько садов и пешеходную дорожку. Согласно информации источника, курорт серьезно разрушили и разграбили.

По словам местных жителей, они довольны тем, что могут посетить курорт впервые со времен начала правления семьи Асад. Велосипедист Бассель Суфи отметил, что весь комплекс должен принадлежать народу, а не «еще одному президенту».

Напомним, в ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию со своей семьей.

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В Минздраве сделали заявление о российской вакцине от рака
Минздрав: отечественная вакцина от рака будет бесплатной для больных
14 декабря 2024, 15:23

Фото: istockphoto/Andrii Zorii

Российская вакцина против онкологии «Энтеромикс» будет для пациентов бесплатной, заявил «Радио России» главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
«Доклиника вообще, для чего делается доклиника — делается только с одной простой вещью, чтобы доказать безопасность метода, безопасность и отсутствие токсичности. Пробирки тоже, на искусственно выращенных опухолях, — эффективность высочайшая», — сказал собеседник.

Каприн добавил, что уже выдано соответствующее разрешение, чтобы набрать исследователей для проведения клинического испытания.

В октябре глава Минздрава Михаил Мурашко проинформировал, что российскими учеными в настоящее время ведутся клинические испытания отечественных препаратов для лечения рака.

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#минздрав рф
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Муж Блиновской обжаловал решение о ее банкротстве
Алексей Блиновский обжаловал решение суда о банкротстве своей супруги Елены
14 декабря 2024, 13:58

Елена и Алексей Блиновские (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Алексей Блиновский, муж блогерши и «королевы марафонов» Елены Блиновской, подал в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение о банкротстве своей жены. Об этом информирует РИА Новости.
В пятницу, 6 декабря, апелляция поступила в суд первой инстанции. Уточняется, что ее вместе с другими материалами дела передадут для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Согласно информации агентства, судебное разбирательство назначено на 4 февраля следующего года.

Напомним, суд в Москве признал Елену Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению. ФНС оценивала долг блогерши в 1,4 млрд руб. Из них задолженность по налогам — 918 млн руб., остальное — пени и штрафы.

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