Суд утвердил штраф блогерше Ивлеевой за дискредитацию ВС России

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Московский городской суд оставил в силе решение Тверского суда Москвы, обязавшее блогера Анастасию Ивлееву выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию армии. Суд апелляционной инстанции отклонил жалобу Ивлеевой, подтвердив её виновность в административном правонарушении.
Ранее, 25 апреля, Тверской суд признал блогера виновной по статье 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан.
Причиной штрафа стал пост в Instagram*, который Ивлеева не удалила из публичного пространства, несмотря на требование закона.
Судебные материалы, передает ТАСС, указывают, что пост был направлен на подрыв репутации армии и противоречит законодательству РФ.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Причиной штрафа стал пост в Instagram*, который Ивлеева не удалила из публичного пространства, несмотря на требование закона.
Судебные материалы, передает ТАСС, указывают, что пост был направлен на подрыв репутации армии и противоречит законодательству РФ.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мария Моисеева