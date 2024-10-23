Лидеров стран БРИКС кормили пельменями, варениками и татарской лепешкой кыстыбый

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Лидеров стран БРИКС на торжественном приеме саммита объединения в Казани кормили пельменями с осетриной, варениками с грибами и татарской лепешкой кыстыбый. Об этом сообщает ТАСС. Также отмечается, что из напитков гостям предложат вина с самых южных краснодарских виноградников и безалкогольное.
По информации агентства, кыстыбый предлагали в качестве закуски, вместо пельменей с осетриной на выбор давали вареники с грибами, на горячее — голень ягненка, томленую с овощами, овощную лазанью или запеченный с овощами судак. В качестве десерта гости саммита выбирали яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин увидел на саммите в Казани символическую купюру БРИКС, а после передал ее главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной. Отмечалось, все произошло, когда закончилось заседание стран БРИКС в расширенном составе.
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Данил Пономарев