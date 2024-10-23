Главные заявления Путина на БРИКС: кому перейдет лидерство в 2025, угроза мирового кризиса, альянс ИИ

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)
В Казани вовсю идет саммит БРИКС, на который прибыли представители 36 стран и шести международных организаций. Сегодня, 23 октября, состоялись заседания мероприятия в узком и расширенном составах, где с речью выступал президент России Владимир Путин.
Главные заявления российского лидера — в материале «Радио 1».
О дальнейшем расширении БРИКС — игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока, заявил Путин, просто невозможно, так как присоединиться к объединению захотели уже более 30 различных государств. При этом важно сохранять баланс, чтобы не снизить эффективность БРИКС.
Укрепление авторитета БРИКС — объединение быстро развивается, каждый из его участников является свидетелем того, как растет влияние БРИКС, отметил президент России. Состоящие в нем страны обладают серьезным потенциалом, как в политическом, так и экономическом, научном и человеческом. При этом всех участников объединяют общие ценности и взгляды на мир.
Список стран-партнеров — российский лидер напомнил о государствах, которые сотрудничают с объединением, и призвал сформировать соответствующий список стран, а после отразить его в итоговой декларации саммита.
Председательство БРИКС в 2025 году — в следующем году лидерство в объединении перейдет к Бразилии, а Россия, добавил Путин, сделает все возможное, чтобы ее поддержать и эффективно осуществить передачу председательства. БРИКС, по его словам, переходит в надежные руки.
Ответственность за мировой порядок — Владимир Путин подчеркнул, что государства БРИКС не на словах, а на деле несут ответственность за глобальную стабильность и безопасность, вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем и влияют на будущее.
Смещение центров активности — точки притяжения в области экономики сдвигаются в сторону развивающихся рынков и стран, что, по мнению российского лидера, говорит о формировании многополярной модели. В первую очередь, за счет Глобального Юга, Востока и БРИКС.
Угроза мирового кризиса — в мире сохраняется значительный потенциал к возникновения нового кризиса, причины которого — геополитическая напряженность, хронический рост долговой нагрузки в развитых странах, односторонние санкции и недобросовестная конкуренция.
Экономика стран БРИКС — государства-участники объединения показывают свою экономическую устойчивость. Достигать таких результатов на фоне кризисной угрозы им удается, по словам президента России, благодаря взвешенной политике.
БРИКС и «Большая семерка» — объединению в 2024 году удалось уверенно обогнать G7 по паритету покупательной способности, отметил Владимир Путин. У БРИКС этот показатель составит 36,7%, у «Группы семи» — чуть больше 30%.
Будущее БРИКС — объединение продолжит и дальше сохранять лидирующие позиции в мировой экономике благодаря росту населения, накоплению капитала, урбанизации и увеличению производительности труда.
Инвестиционная платформа БРИКС — для максимально эффективного развития стран-участниц им необходимо увеличить сотрудничество в области технологий, ресурсов, торговли и логистики, финансов и страхования. Для этого, подчеркнул Путин, следует создать новую инвестиционную платформу БРИКС для поддержания национальных экономик.
Консультации по вопросам ВТО — для работы сообща в формировании справедливых правил в мировой экономике нужно создать специальный механизм консультаций БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации. С его помощью получится вместе вырабатывать общую позицию в области мировой экономики.
Разрешение торговых споров — БРИКС увеличивает объемы торговли в интернете, в связи с чем растет количество коммерческих споров. Для их разрешения, пояснил российский лидер, следует запустить онлайн-сервисы по досудебному урегулированию.
Зерновая биржа БРИКС — так как многие страны объединения являются лидерами в производстве зерна, предлагается открыть зерновую биржу БРИКС. Она будет помогать определять справедливые цены на продукты и сырье, защищать национальные рынки от спекуляций, а в будущем, отмечает Путин, трансформироваться в полноценную товарную биржу.
Платформа конкуренции БРИКС — в связи с тем, что Международный центр антимонопольного права и политики БРИКС хорошо себя зарекомендовал, следует и дальше развивать это направление, подчеркнул президент России, запустить межгосударственную платформу по справедливой конкуренции.
Платформа БРИКС по алмазам — для обхода сильной регуляции следует сформировать отдельную платформу БРИКС, акцентированную на драгоценных металлах и алмазах, предложил глава государства.
Предупреждение пандемий — БРИКС удалось запустить собственную комплексную систему раннего предупреждения возникновения массовых инфекционных заболеваний, важно укреплять сотрудничество в области разработки вакцин и исследованию болезней.
Альянс БРИКС в области ИИ — Владимир Путин также привлек внимание участников к предложению создать альянс БРИКС в области искусственного интеллекта, чтобы регламентировать соответствующие технологии. Он также напомнил о кодексе этики в этой сфере, который разработали в России и предложил другим странам-участницам присоединиться к нему.
Фестивали БРИКС — за время российского председательства в объединении были успешно проведены множество международных мероприятий, эту тенденцию важно сохранить, отметил российский лидер. За год состоялись Международный кинофестиваль и Фестиваль культуры стран БРИКС, созданы Альянс народной танцевальной культуры и Ассоциация киношкол.
Спортивные игры БРИКС — состоявшиеся в Казани пятые Спортивные игры БРИКС, по словам президента, хорошо себя зарекомендовали и показали, что Россия обладает современной инфраструктурой, кадрами для проведения столь масштабных мероприятий. В связи с этим он предложил учредить координационный орган и межгосударственную программу, которые будут направлены на реализацию проектов в области спорта.
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О БРИКСФото: сайт Кремля
О дальнейшем расширении БРИКС — игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока, заявил Путин, просто невозможно, так как присоединиться к объединению захотели уже более 30 различных государств. При этом важно сохранять баланс, чтобы не снизить эффективность БРИКС.
Укрепление авторитета БРИКС — объединение быстро развивается, каждый из его участников является свидетелем того, как растет влияние БРИКС, отметил президент России. Состоящие в нем страны обладают серьезным потенциалом, как в политическом, так и экономическом, научном и человеческом. При этом всех участников объединяют общие ценности и взгляды на мир.
Список стран-партнеров — российский лидер напомнил о государствах, которые сотрудничают с объединением, и призвал сформировать соответствующий список стран, а после отразить его в итоговой декларации саммита.
Председательство БРИКС в 2025 году — в следующем году лидерство в объединении перейдет к Бразилии, а Россия, добавил Путин, сделает все возможное, чтобы ее поддержать и эффективно осуществить передачу председательства. БРИКС, по его словам, переходит в надежные руки.
Ответственность за мировой порядок — Владимир Путин подчеркнул, что государства БРИКС не на словах, а на деле несут ответственность за глобальную стабильность и безопасность, вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем и влияют на будущее.
«Все наши государства выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, за утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, за всеобщее процветание и благополучие, не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают действительно позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем», — заявил российский президент.
Ситуация в миреФото: сайт Кремля
Смещение центров активности — точки притяжения в области экономики сдвигаются в сторону развивающихся рынков и стран, что, по мнению российского лидера, говорит о формировании многополярной модели. В первую очередь, за счет Глобального Юга, Востока и БРИКС.
Угроза мирового кризиса — в мире сохраняется значительный потенциал к возникновения нового кризиса, причины которого — геополитическая напряженность, хронический рост долговой нагрузки в развитых странах, односторонние санкции и недобросовестная конкуренция.
Экономика стран БРИКС — государства-участники объединения показывают свою экономическую устойчивость. Достигать таких результатов на фоне кризисной угрозы им удается, по словам президента России, благодаря взвешенной политике.
БРИКС и «Большая семерка» — объединению в 2024 году удалось уверенно обогнать G7 по паритету покупательной способности, отметил Владимир Путин. У БРИКС этот показатель составит 36,7%, у «Группы семи» — чуть больше 30%.
Будущее БРИКС — объединение продолжит и дальше сохранять лидирующие позиции в мировой экономике благодаря росту населения, накоплению капитала, урбанизации и увеличению производительности труда.
Новые механизмы БРИКСФото: сайт Кремля
Инвестиционная платформа БРИКС — для максимально эффективного развития стран-участниц им необходимо увеличить сотрудничество в области технологий, ресурсов, торговли и логистики, финансов и страхования. Для этого, подчеркнул Путин, следует создать новую инвестиционную платформу БРИКС для поддержания национальных экономик.
Консультации по вопросам ВТО — для работы сообща в формировании справедливых правил в мировой экономике нужно создать специальный механизм консультаций БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации. С его помощью получится вместе вырабатывать общую позицию в области мировой экономики.
Разрешение торговых споров — БРИКС увеличивает объемы торговли в интернете, в связи с чем растет количество коммерческих споров. Для их разрешения, пояснил российский лидер, следует запустить онлайн-сервисы по досудебному урегулированию.
Зерновая биржа БРИКС — так как многие страны объединения являются лидерами в производстве зерна, предлагается открыть зерновую биржу БРИКС. Она будет помогать определять справедливые цены на продукты и сырье, защищать национальные рынки от спекуляций, а в будущем, отмечает Путин, трансформироваться в полноценную товарную биржу.
Платформа конкуренции БРИКС — в связи с тем, что Международный центр антимонопольного права и политики БРИКС хорошо себя зарекомендовал, следует и дальше развивать это направление, подчеркнул президент России, запустить межгосударственную платформу по справедливой конкуренции.
Платформа БРИКС по алмазам — для обхода сильной регуляции следует сформировать отдельную платформу БРИКС, акцентированную на драгоценных металлах и алмазах, предложил глава государства.
«Обсуждаются такие перспективные проекты, как формирование постоянной логистической платформы БРИКС, составление обзора транспортных маршрутов, открытие электронной коммуникационной площадки по транспорту, учреждение перестраховочного пула», — добавил глава государства.
Наука и культура БРИКСФото: сайт Кремля
Предупреждение пандемий — БРИКС удалось запустить собственную комплексную систему раннего предупреждения возникновения массовых инфекционных заболеваний, важно укреплять сотрудничество в области разработки вакцин и исследованию болезней.
Альянс БРИКС в области ИИ — Владимир Путин также привлек внимание участников к предложению создать альянс БРИКС в области искусственного интеллекта, чтобы регламентировать соответствующие технологии. Он также напомнил о кодексе этики в этой сфере, который разработали в России и предложил другим странам-участницам присоединиться к нему.
Фестивали БРИКС — за время российского председательства в объединении были успешно проведены множество международных мероприятий, эту тенденцию важно сохранить, отметил российский лидер. За год состоялись Международный кинофестиваль и Фестиваль культуры стран БРИКС, созданы Альянс народной танцевальной культуры и Ассоциация киношкол.
Спортивные игры БРИКС — состоявшиеся в Казани пятые Спортивные игры БРИКС, по словам президента, хорошо себя зарекомендовали и показали, что Россия обладает современной инфраструктурой, кадрами для проведения столь масштабных мероприятий. В связи с этим он предложил учредить координационный орган и межгосударственную программу, которые будут направлены на реализацию проектов в области спорта.
«Они впервые были организованы в открытом формате. Участие в соревнованиях приняли атлеты не только из государств объединения, но и из других более 80 стран мира. Эти Игры наглядно показали, что в России имеется современная инфраструктурная база, кадровый потенциал для проведения крупных спортивных мероприятий мирового уровня», — подчеркнул Путин.Читайте также:
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Данил Пономарев