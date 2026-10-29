Лидии Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус
Врачи присвоили народной артистке Лидии Федосеевой-Шукшиной паллиативный статус. Актриса остаётся в реанимации, её состояние ухудшается. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По сведениям канала, медики подключили 88-летнюю артистку к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Её организм истощён из-за тяжёлых болезней сердца и сосудов. В 2019 году Федосеева-Шукшина перенесла инфаркт, спустя четыре года — инсульт.
С середины октября актриса находится в реанимации. Позже на фоне сердечной недостаточности и пневмонии у неё начали отказывать почки.
Как сообщает Mash, полностью вылечить основное заболевание уже невозможно. Теперь врачи сосредоточатся на облегчении боли и других симптомов, а пациентке обеспечат комфорт и постоянный уход.
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