Ларисе Долиной пришлось снизить цены на новогодние корпоративы из-за слабого спроса
Народная артистка РФ Лариса Долина снизила стоимость своих выступлений на новогодних корпоративах с 3,5 до 2,5 миллиона рублей. Это изменение связано со слабым спросом, утверждает Telegram-канал Mash.
Согласно материалу, сейчас артистка согласовывает декабрьские мероприятия. В её графике уже стоят театральные спектакли и корпоративы в Москве и Санкт-Петербурге, при этом шесть дат пока свободны. В отличие от коллег, Долина к праздникам не поднимает, а снижает цену.
По новому тарифу певица приедет на полчаса без музыкантов. В райдере указаны мясная и сырная тарелки, кофемашина, усиленная охрана и автомобиль представительского класса не старше пяти лет.
Ранее, 26 октября, во время презентации совместного клипа Владимира Киселёва и Филиппа Киркорова «Всё могут короли» Долина заявила, что шквал негатива в её адрес, вероятно, связан с порчей. Подробности читайте здесь.
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