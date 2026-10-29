«Воспринимаю как комплимент»: Айза-Лилуна Ай ответила на критику своих «жирных губ»
Айза-Лилуна Ай ответила на критику по поводу внешности и упрёки в излишней худобе
Блогер и предпринимательница Айза-Лилуна Ай заявила, что обожает свои губы «неприлично огромного размера» и не комплексует по поводу своего веса. Об этом она рассказала в личных соцсетях.
Айза-Лилуна Ай объяснила, что решила дать ответ хейтерам, которые нередко критикуют её внешность. Предпринимательница коснулась темы упрёков из-за пластической хирургии. Она подчеркнула, что довольна подтяжкой лица и формой глаз, напомнила о пересадке волос и пояснила, что ринопластику не делала — ей лишь исправили носовую перегородку.
«Далее, мои уши, которые всем не дают покоя. У меня очень большие уши — спасибо моему папе. Я никогда не хотела их оперировать. (...) Очень их люблю. Простите, пожалуйста, ради вас (хейтеров), я ничего со своими ушами делать не буду», — добавила блогер.Комментируя критику относительно излишней худобы, Айза-Лилуна Ай пояснила, что всегда была достаточно стройной. Её семья обладает хорошим метаболизмом, а жизнь предпринимательницы в жарком климате означает, что слишком много есть ей никогда не хочется. Сейчас она весит 45 килограммов при росте 162 сантиметра. Блогер сказала, что не страдает расстройством пищевого поведения, булимией или анорексией, и отметила, что ест довольно много сладкого и мучного.
Филлеры в губы она колет каждые 2–2,5 месяца. Жалобы на большой рот Айза-Лилуна Ай воспринимает как комплимент, поскольку ей подобная внешность нравится — как у мужчин, так и у женщин.
«Я обожаю огромные, жирные, сочные губы, поэтому я их ещё подвожу карандашом», — заявила она.