«Воспринимаю как комплимент»: Айза-Лилуна Ай ответила на критику своих «жирных губ»

29 октября 2026, 05:34

Айза-Лилуна Ай ответила на критику по поводу внешности и упрёки в излишней худобе

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* @aizalovesam)

Блогер и предпринимательница Айза-Лилуна Ай заявила, что обожает свои губы «неприлично огромного размера» и не комплексует по поводу своего веса. Об этом она рассказала в личных соцсетях.





Айза-Лилуна Ай объяснила, что решила дать ответ хейтерам, которые нередко критикуют её внешность. Предпринимательница коснулась темы упрёков из-за пластической хирургии. Она подчеркнула, что довольна подтяжкой лица и формой глаз, напомнила о пересадке волос и пояснила, что ринопластику не делала — ей лишь исправили носовую перегородку.



«Далее, мои уши, которые всем не дают покоя. У меня очень большие уши — спасибо моему папе. Я никогда не хотела их оперировать. (...) Очень их люблю. Простите, пожалуйста, ради вас (хейтеров), я ничего со своими ушами делать не буду», — добавила блогер.

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* @aizalovesam)

«Я обожаю огромные, жирные, сочные губы, поэтому я их ещё подвожу карандашом», — заявила она.