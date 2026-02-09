LIFE стал первым в рейтинге «Дзена» по версии Mediascope
Канал новостного издания LIFE возглавил рейтинг платформы «Дзен» по версии исследовательской компании Mediascope, заняв первое место среди медиа по показателям аудитории по итогам января 2026 года.
По словам главного редактора LIFE Марины Фещенко, такой результат является показателем качественной системной работы команды и грамотно выбранной стратегии развития.
«Для нас это важный результат и, честно говоря, тот уровень, о котором раньше можно было только мечтать. Мы воспринимаем это как оценку системной работы команды: скорости и качества новостей, ясной подачи, внимательного отношения к темам и аудитории. Отдельно отмечу, что для нас принципиально сохранять редакционные стандарты и при этом быть понятными и интересными читателю в той среде, где он потребляет контент каждый день», — прокомментировала Фещенко.
Она также выразила благодарность команде издания и читателям, отметив, что достижение не должно являться поводом для расслабления. LIFE будет удерживать планку, а также развивать новые форматы и поддерживать результат.
В свою очередь генеральный директор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов отметил, что лидерство LIFE указывает на работу редакции, которая происходит глубже контентного подхода.
«Теперь мы способны взаимодействовать с платформой на уровне данных и поведения аудитории. Мы последовательно инвестировали в аналитику, дистрибуцию и развитие форматов, которые органично существуют в среде «Дзена», — подчеркнул Арапов.
Рейтинг Mediascope формируется на основе данных измерений аудитории и показывает реальное потребление контента пользователями платформы «Дзен».