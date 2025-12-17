LIFE оказался на третьем месте в рейтинге СМИ Дзена за 2025 год

17 декабря 2025, 14:34

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

LIFE занял третье место по охватам СМИ на Дзене в 2025 году. Соответствующий рейтинг опубликовал Дзен. В топ-5 также вошли «РИА Новости», РБК, Russia Today и «Известия».





Генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов напомнил, что в 2024 году издание заняло пятое место.





«Это значит, что наш формат поддерживается аудиторией, наши ценности разделяются читателями. При этом, как СМИ нового времени, мы понимаем, что важно постоянно расти и пробовать новое. Мы продолжим взбираться вверх и радовать всех профессиональным контентом», — отметил Арапов.

«Мы много экспериментировали, ошибались, спорили внутри редакции, искали новые форматы и интонацию — и, кажется, всё это было не зря. Спасибо команде Life.ru, которая умеет работать быстро, честно и с эмоцией, и спасибо читателям за внимание и обратную связь. Будем делать ещё лучше и интереснее», — рассказала главред издания.