Сайт «RT на русском» стал лидером по цитируемости в СМИ и социальных медиа за 2025 год. Соответствующий рейтинг опубликовал портал «Медиалогия».
Так, RT стал лучшим по показателям «Индекс цитируемости» и «Вовлечённость в соцмедиа».
21 января сообщалось, что RT оказался в тройке среди российских средств массовой информации по охвату аудитории в «Дзене» за 2025 год. Отмечается, что под охватом имеется в виду число читателей, контактировавших со СМИ на платформе хотя бы один раз. Каждый пользователь считается один раз.
При этом лидером среди печатных СМИ России по итогам 2025 года стала газета «Известия». Также издание заняло второе место в рейтинге по цитируемости в соцмедиа.
