В период сильных морозов россияне стали чаще читать новости

29 января 2026, 16:25

Фото: iStock/Wirestock

Аналитики платформы «Дзен» выяснили, что во время сильных морозов среди россиян значительно увеличился интерес к новостям. Так, пользователи стали чаще просматривать ленты и тратить на это больше времени.





Согласно данным «Дзена», которые приводит «Петербургский дневник», в период похолодания россияне провели на 25% больше времени за чтением новостей по сравнению с обычными зимними месяцами. Особенно заметной такая тенденция стала в Москве, Петропавловске-Камчатском, Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и Татарстане.





«В Москве акцент делался на подготовку коммунальных служб, работу техники и транспортную инфраструктуру. В Петропавловске-Камчатском основное внимание уделялось борьбе со стихией и последствиям снегопадов. В Петербурге фокус смещался на вывоз снега, в Краснодаре — на работу транспорта и экстренные меры», — говорится в материале.